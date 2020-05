U novom Podcastu za Sportklub Ratko Rudić istaknuo je najblistavije trenutke svoje karijere te se osvrnuo na pandemiju koja je uzela brojne živote u Italiji gdje je radio

'Da, naravno da bi to bilo lijepo. Da smo završili prvenstvo i kup, možda bi bila i tri trofeja više. Ne želim biti pretenciozan, ali bili smo superiorni. Ali nije sve u trofejima, ostaje iza mene odličan odnos s klubom, igračima i suradnicima i to se pamti.'

Do kojeg ste trofeja najteže došli, a možda ga niste ni očekivali, koji vam je onako najslađi?

'Iznenadit ću vas, ali za početak ću staviti seniorske trofeje na stranu. Jedan od najdražih trofeja mi je s juniorskom reprezentacijom, vodio sam je '83 gdje su bili Bukić, Bilanović i Duhović. Tad smo prvi put u povijesti jugoslavenskog vaterpola osvojili srebro na Europskom prvenstvu i srebrnu na Svjetskom prvenstnu. Iako nisu zlatne medalje, to su bile naše prve medalje i to su bila natjecanja gdje su ti mladi igrači na neki način se prezentirali svjetskoj vaterpolskoj javnosti i pokazali sav svoj talent. To je i meni bila odrednica u kasnijem radu i pogurnulo me to naprijed. Mnogi od tih igrača su nastavili u A reprezentacciji i mi smo nastavili s ostalim uspjesima. Dakle, te medalje su mi bile vrlo bitne, bile su mi prve i možda su mi i najdraže.'