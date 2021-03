Trener Zoran Mamić i zvijezda Dinama najavili iznenađenje na 'Otoku' i nastavak briljantnog pobjedničkog niza

Trener Dinama Zoran Mamić i veznjak Luka Ivanušec na novinskoj konferenciji u Londonu najavili su prvu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Tottenhhama (četvrtak, 21 sat, Arenasport 3)

Progovorio je Mamić o (ne)utjecaju zamjene domaćinstva...

'Ne mislim da je to neka prednost s obzirom da nema publike, jednostavno je tako ispalo i prilagodit ćemo se tome. Ne bi htjeli stati na osam pobjeda u nizu, htjeli bi to nastaviti i dalje. Sutra je protivnik momčad s puno igrača svjetske klase, imaju jednog od najboljih trenera na svijetu, ali mi ćemo dati sve od sebe da nam to bude i deveta takva utakmica u nizu', zaključio je trener Dinama.