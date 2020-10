[VIDEO] Trener Slaven Belupa oduševio jednim potezom nakon što je njegova ekipa pregazila Istru; o ovome će Koprivnica dugo pričati

Trener Slaven Belupa Tomislav Stipić pozvao je sve navijače na kavu koju će im on i napraviti u jednom kafiću u kojem će odraditi cijelu smjenu kao konobar

Slaven Belupo ove sezone igra odlično, ali do prve pobjede su stigli tek u osmom kolu Hrvatski Telekom Prve lige i to u velikom stilu. Belupo je na svojem terenu u Koprivnici s 5:1 pregazio Istru 1961 i sada je na šestom mjestu prvenstvene ljestvice sa sedam osvojenih bodova.

U idućem kolu momčad iz Koprivnice gostuje u Varaždinu, a uoči te utakmice trener Slaven Belupa Tomislav Stipić želi zahvaliti navijačima koji su do sada imali strpljenja s njegovom ekipom. Zato se odlučio na potez kakav se vrlo rijetko viđa i pokazao da je pravi gospodin.

Stipić je zato sve navijače pozvao na kavu sutra od 12 do 20 sati, a dođu li u kafić u koji ih je pozvao, on će ih tom kavom i počastiti. I ne samo to, na jedan dan će postati i konobar. Sve kako bi se zbližio s navijačima svojeg kluba.

'Pozivam sutra od 12 do 20 sati sve naše navijače u Kavanicu. Tamo ću konobariti i počastiti kavom svakoga tko dođe. Želim da se dodatno zbližimo, pričamo o prošlosti i budućnosti i zajedno idemo naprijed', poručio je Stipić nakon velike pobjede.