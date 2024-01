Trener otkrio kakav je Francis Ngannou čovjek: Kad sam to vidio, rasplakao sam se

'To je bio najveći iznos novca koji sam ikada dobio od nekog borca. Bilo je nevjerojatno. Dobio sam puno više nego što sam očekivao. Naravno, Francis se uvijek jako dobro brinuo za mene, ali ovo me je oborilo s nogu. Kada sam tog jutra otvorio svoj račun, rasplakao sam se. To je istina. Doveo me do suza jer mi je time promijenio život. Ne samo profesionalno, nego i financijski', rekao je Nicksick, a prenosi Fight Site.

'Dopustio mi je financijsku slobodu da mogu uživati u ulozi trenera. Uživam biti otac i muž, pomogao nam je i kupiti novi auto. Puno se stvari promijenilo otkako se Francis prebacio na boks, odlično se brine za svoj tim. Voli nas sve, a to i pokazuje', dodao je.