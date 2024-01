Novak Đoković otkrio na koji način ga je Rafael Nadal živcirao u svlačionici

'Igram protiv Nadala u Roland Garrosu i imam njegov ormarić pored svog ormarića? Dakle, tako smo blizu. I pokušavamo dati prostora jedni drugima. Ali svlačionica također nije tako velika, a način na koji se on zagrijava prije nego što izađemo na teren. U svlačionici on radi sprinteve pored tebe. Čak mogu čuti glazbu koju sluša, znate, u njegovim slušalicama. Znači, nervira me. Na početku moje karijere nisam shvaćao kako je sve to dio scenarija, zar ne?', rekao je Đoković je za CBS 60 Minutes te je dodao:

'Dakle, počeo sam se plašiti toga. Ali to me također motiviralo da sam radim i ja neke stvari i da pokažem da sam spreman. Spreman za bitku, za rat.'

Đoković je sigurno naučio lekciju kako zastrašiti protivnike i sada se može pohvaliti da se mnogi igrači čine poraženima i prije nego što se odigra poen.