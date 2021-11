Trener madridskog Reala Carlo Ancelotti potvrdio verbalni obračun sa svojom zvijezdom: Rekao mi je zanimljivu stvar...

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti potvrdio je verbalni obračun s jednom od svojih zvijezda

Iskusni strateg prije prvenstvenog susreta s Rayo Vallecanom otkrio je da mu je jedan od njegovih igrača prišao nakon dvoboja u Ligi prvaka sa Šahtarom iz Donjecka (2:1) kako bi izrazio svoju frustraciju što je zamijenjen.

'Razgovarao sam s igračem, neću reći ime, a on mi je rekao zanimljivu stvar 'da je shvatio da se ponekad igrač mijenja jer mu ne ide. Pitao sam ga zašto je tada bio ljut, a on mi je odgovorio: 'Igrači koji se ne ljute nakon zamjene nisu igrači', rekao je Ancelotti te se dotakao slične situacije iz prošlosti kada je on bio nogometaš.