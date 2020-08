Trener Lyona Rudi Garcia otkrio kako je njegova momčad pobijedila moćni Manchester City, a o bolnom porazu se oglasio i Pep Guardiola

Trener Lyona Rudi Garcia istaknuo je da su dobili taktičku bitku, te je pohvalio momčadski duh svoje ekipe, dok je Pep Guardiola izrazio nadu da će jednoga dana City uspjeti doći do polufinala

'Znali smo da mi nismo favoriti i da igramo protiv odlične ekipe. No, dobili smo taktičku bitku i ponosan sam na svoje igrače. Svi su radili jedan za drugoga i naš uspjeh proizlazi iz snažnog momčadskog duha. Dembele je bio razočaran što nije bio u početnoj postavi, ali prije utakmice rekao sam mu da će biti važan kotačić kad uđe u igru, i tako je i bilo. Utakmicu su odlučili igrači koji su ušli u drugom poluvremenu, baš kao i u prva dva četvrtfinala', izjavio je Rudi Garcia.

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola istaknuo je da su ih koštale greške pred protivničkim golom u ključnim trenucima.

'U prvih 25 minuta mučili smo se u napadu, sve je bilo zatvoreno, nikako nismo uspijevali pronaći slobodan prostor da nešto odigramo. Drugo poluvrijeme bilo je OK, imao sam osjećaj da smo bolji, ali griješili smo pred protivničkim golom, i to u ključnim trenucima. Napravili smo puno dobrih stvari, ali nažalost nije bilo dovoljno. Jednog dana ćemo probiti ovu granicu, proći ćemo u polufinale, ova momčad to zaslužu', kazao je Guardiola.