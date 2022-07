Trener Hajduka Valdas Dambrauskas priznao koji je najveći problem za momčad uoči Varaždina: To je zaista bilo previše...

Nogometaši Hajduka u subotu s početkom u 21 sat (MAXSport1) gostuju kod Varaždina u okviru 3. kola SuperSport HNL. Utakmicu je najavio trener Valdas Dambrauskas

'Dva tjedna bez utakmica su previše s obzirom na vremenske prilike. Jedva čekamo utakmicu u Varaždinu. Trebamo uhvatiti ritam, a za to nam trebaju utakmice svakog tjedna. Odigrali smo u ovom razdoblju dvije prijateljske utakmice, protiv Posušja i Solina. Rezultat u njima nije bitan, ali možemo reći da su to bile četiri utakmice s obzirom da su igrali četiri različite postave. Bilo je dobrih, ali i lošijih stvari. To su trening utakmice, a prije jedne od njih odradili smo i jak jutarnji trening', rekao je trener Dambrauskas za hajduk.hr o proteklom periodu od dva tjedna u kojem Hajduk zbog odgode Jadranskog derbija nije igrao službene utakmice.