Trener Hajduka poslao je jasnu poruku koja će oduševiti navijače: Ovo je bila tek bitka, pravi rat za titulu tek počinje!

Hajduk je pred više od 30.000 navijača na Poljudu u derbiju 20. kola Hrvatski Telekom Prve lige odigrao 'samo' 0:0 s Osijekom. Imaju 'bili' za čime žaliti, ali trener Valdas Dambrauskas optimistično gleda prema proljetnom dijelu sezone

'Na kraju utakmice, zadnjih deset, petnaest minuta, mi smo bili bliže pobjedi. Livaja je pogodio vratnicu, Krovinović je imao jako dobru priliku, ali nismo zabili... Bila je ovo taktička bitka, puno stvari smo mi treneri pripremali. Nisam zadovoljan bodom, a ni s nekim fazama utakmice. Osijek nam je uskraćivao prostor i bili smo prespori u otvaranju igre. To je bio naš problem u prvom dijelu. U drugom smo s promjenama došli do prostora, bili opasniji, ali nismo uspjeli doći do pobjede. Pokušat ću staviti ovu utakmicu u kontekst posljednjih sedam. Ovo je jedna od onih bitki, ratova gdje mi tek krećemo. A mislim da smo još uvijek u pravome ratu za prvenstvo.'

Sve utakmice UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.