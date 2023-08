Trener Gorice okršaj protiv Dinama najavio kao 'najlakšu utakmicu' pa opleo po HNS-u

Tri dana nakon što su s ukupnih 6:0 preskočili kazahstansku Astanu, nogometaši Dinama na svom terenu dočekuju Goricu koja će biti posljednja proba Modrima uoči grčkom prvaka AEK-a u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

No, ako se pita trenera Gorice Željka Sopića za njega i njegove dečke to će biti 'najlakša utakmica.' Ovako je to obrazložio:

'Igramo protiv naše najbolje momčadi kojoj čestitam prolazak nad Astanom. Bit će to zahtjevna utakmica u kojoj ću tražiti maksimalnu disciplinu u igri i pogodak. Jer, rijetki su ti trenuci da Dinamo potroši 90 minuta, a ne zabije', kazao je Sopić koji nije izdržao i želio je komentirati raniji početak domaćeg prvenstva nego što je uobičajeno. Bez pardona je opleo po HNS-u...