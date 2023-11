Trener Dinama poslao jasnu poruku igračima: Ovo je prilika za one koji su nezadovoljni

Kup utakmicu je najavio trener 'modrih' Sergej Jakirović.

'Moramo pokazati ozbiljnost. Danas je svima jasno da nema lakih utakmica bez obzira protiv kojeg protivnika igraš. Mi moramo pokazati kvalitetu, razinu-dvije više, koliko god treba da to prođemo. To je jednostavno obaveza, sve ostalo je... Nedavno smo igrali prijateljsku utakmicu s njima, nisam htio da to odgađamo. Ovo je službena utakmica i u njima je sve moguće. Imamo iskustvo s Ponikvama jer tamo nije bilo nimalo lako kako bi to sugerirao konačni rezultat', kazao je Jakirović te najavio promjene u momčadi:

'Da, bit će promjena u momčadi. Od juniora su ostali Vrbančić i Čaić. Vrbančić bi trebao igrati od prve minute, dobit će ostali priliku, a igrače koji su iznijeli teret u zadnjim utakmicama ćemo odmoriti. Povest ćemo ih nekoliko za klupu za ‘ne daj Bože‘, da imamo više opcija po linijama. Ovo je još jedna prilika za nezadovoljne i možda ljute igrače da pokažu koliko imaju talenta.'

