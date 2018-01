Totalni preokret; hrvatski reprezentativac bio je na pragu Arsenala, sad ide u Španjolsku

Zimski prijelazni rok ulazi u posljednja 24 sata, barem što se tiče najjačih europskih liga. Nervoza je sve veća, sklapaju se posljednji dogovori, očekuju se spektakularni transferi u samom finišu. Među njima je i jedan hrvatski reprezentativac koji će, kako sada stvari stoje, Serie A zamijeniti španjolskom ligom...

to može samo ibra

Već ranije je za Brozovića interes pokazivao Jose Mourinho, pričalo se o mogućem odlasku na Old Trafford, potom se u igru ubacio i Arsene Wenger koji ga je vidio u postavi svog Arsenala. No, obje su kombinacije propale - prvo je Inter ostao čvrst u svojim potraživanjima, čelnici kluba Brozovića prvo žele dati na posudbu do kraja sezone, a tek onda pregovarati o cijeni i mogućoj prodaji.

No, najveći europski klubovi ne žele tako trgovati, a u isto vrijeme Brozovićeva otkupna klauzula za mnoge je u ovom trenutku previsoka.

U jednom se trenutku kao moguća opcija spominjao i odlazak u Everton koji na sve načine pokušava isplivati iz teške rezultatske krize, Brozović bi se sasvim sigurno sjajno uklopio u momčadi s Wayneom Rooneyem i Nikolom Vlašićem, no i taj je posao neslavno propao.