Totalni kaos u Interu nakon poraza u finalu Europske lige; dok gazda uvjerava da je sve u redu, glavna zvijezda odbija medalju, a trener prijeti otkazom

Romelu Lukaku odbio je uzeti medalju, a Antonio Conte prijeti otkazom

Inter je sjajno krenu u sezonu i činilo se kako će do samog kraja s Juveom voditi borbu za naslov prvaka u Serie A i ostaviti dubok trag u Europi. Ipak, nešto je krenulo nizbrdo i zaredali su s lošim rezultatima. Izgubili su u borbi za Serie A, a u Europskoj ligi su stigli do samog finala.

U finalu su čak bili i favoriti protiv Seville, ali nisu uspjeli do trofeja. Španjolci su slavili s 3:2 i tako došli do svojeg šestog naslova u Europskoj ligi, a Inter je dotaknuo dno. Nakon ovog poraza u klubu je došlo do pravog raspada sistema. Romelu Lukaku je trebao biti heroj Intera, ali prometnuo se u tragičara.

Zabio je početni gol, imao sjajnu priliku za vodstvo Intera od 3:2, a onda zabio, ali za jednako vodstvo Seville. U pokušaju da skrene loptu od svojeg gola, proslijedio ju je u vlastitu mrežu. Nakon utakmice nije htio ni doći po srebrnu medalju i tako je pokazao što slijedi za slavni talijanski klub.