Totalni kaos uoči utrke Formule 1 u Kini; čelnici zbog epidemije koronavirusa donose jednu od najtežih odluka

Održavanje utrke Formule 1 za Veliku nagradu Kine pod velikom je znakom pitanja zbog epidemije koronavirusa. Hoće li Lewis Hamilton doći u priliku braniti titulu iz Šangaja ove godine?

Datum održavanja utrke, 19. travanj u Šangaju, poznat je od prije, no kako stvari stoje VN Kine čelni ljudi Formule 1 najozbiljnije razmatraju da se utrka otkaže.

'Pomno i pažljivo pratimo cijelu situaciju', piše između ostalog u priopćenju čelnika organizacije FIA.

Treba reći kako su prije desetak dana vlasti u Šangaju preporučile da se otkažu sva sportska događanja do prestanka epidemije. U tu priču ulazi i Formula 1…

Prema zadnjim informacijama broj zaraženih koronavirusom u Kini dosegnuo je 44.653, a broj umrlih od posljedica zaraze virusom službenog naziva Covid-19 popeo se na 1.113, priopćile su u srijedu vlasti u Pekingu.

Iako se stvara dojam kako nema panike situacija nije idealna jer svakoga dana stižu vijesti o novim smrtnim slučajevima te širenju epidemije koronavirusa na Kinu i ostatak svijeta.

Treba reći kako je posljednji puta neka utrka Formule 1 koja je otkazana bila ona iz 2011. godine kada se nije održala VN Bahreina zbog Arapskog proljeća.

Na pitanje novinara je li spreman poslati svoje ljude u Kinu, čelni čovjek Red Bulla Christian Horner kazao je između ostalog:

'U ovom trenutku nikoga ne bismo poslali tamo jer ne bi mogli doći tamo. Siguran sam da će čelni ljudi, FIA kao regulator, a Liberty kao promotor, poduzeti sve potrebne mjere prije nego odluče odgoditi ili otkazati utrku. Mi stoga moramo vjerovati njihovoj prosudbi i znanju.'

Malo je reći kako je zavladala totalna pomutnja u taboru svih momčadi Formule 1. Ključni sastanak najavljen je za srijedu, a svakako se do kraja tjedna čeka i konačna odluka. Neće to biti laka odluka, a svoje će reći i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja prema zadnjim informacijama, koje su itekako važne za Formulu 1, smatra 'kako postoji realna šansa da se zaustavi širenje novog koronavirusa', od nedavno službenog naziva COVID-19.

Dodajmo još kako je postojala ideja, da se VN Kine i VN Rusije zamijene za termine u kalendaru, odbijena od strane Rusije uz obrazloženje:

'Termin za VN Rusije 2020. određen je u listopadu prošle godine i neće se mijenjati', piše u njihovu dopisu.