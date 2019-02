Totalna pomama za ulaznicama; iz Dinama objavili da su prvog dana rasprodali gotovo sve tribine

Nogometna euforija trese Dinamove navijače. Već prvog dana prodaje ulaznica za dvoboj protiv Benfice rasprodana je većina stadiona

Dakle, u prodaji su još uvijek ulaznice za tribinu sjever gore i sjever dolje, a to su najeftiniji dijelovi stadiona, jer karta košta 120 kuna, odnosno 180 kuna na dan utakmice. No ne treba ni sumnjati kako će preostale ulaznice otići već u četvrtak ili petak, jer Dinamo je IN.