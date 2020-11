Totalna panika na Camp Nou; oglasili se iz Barcelone zbog ozljeda Gerarda Piquea i Sergija Roberta; evo kakva je zasad situacija

U derbiju 10. kola Primere Atletico je u Madridu pobijedio Barcelonu s 1:0 i probio se na drugo mjesto, a za goste nije problem samo novi gubitak bodova nego i ozljede

Derbi je odlučio pogodak Belgijanca Yannicka Carrasca (45+2), koji je iskoristio veliku pogrešku vratara Marc-André ter Stegena.

Barci je to već treći poraz u tek osam utakmica, a pali su na deseto mjesto tablice. No to nisu jedine loše vijesti za katalonski sastav