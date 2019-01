Tko je tinejdžer Hajduka Ante Palaversa, za kojeg je Guardiola poslao milijune eura u Split

Čelnici splitskog Hajduka uskoro ostaju bez još jednog mladog igrača nakon što je moćni engleski klub Manchester City poslao ponudu koja se ne odbija. Tinejdžer Ante Palaversa tako uskoro odlazi u Manchester City

Uoči nastavka tekuće sezone u Hrvatski Telekom Prvoj ligi doznaje se kako je dogovor postignut te kako će Palaversa, nakon što Hajduk inkasira za njega šest milijuna eura, ostati i dalje na Poljudu – ali kao posuđeni igrač.

Dakle sigurno je kako će kapetan U-19 hrvatske nogometne reprezentacije do kraja sezone ostati na Poljudu, a do tada će svaku njegovu utakmicu i napredak pratiti skauti Manchester Cityja.

No ovaj transfer postat će služben tek kada ovog tjedan (utorak) Ante Palaversa obavi liječnički pregled te nakon toga stavi potpis na 4,5-godišnji ugovor.

Uz bonuse koji su određeni ugovorom, Hajduk bi od ovog transfera ukupno mogao zaraditi devet milijuna eura, čime bi stao uz bok Nikoli Vlašiću, prodanom u Evertonu za nešto manje od devet milijuna eura (bez bonusa).

No poseban bonus mogao bi biti poziv u A reprezentaciju Hrvatske, a ona upravo treba ovakav tip igrača. Svakako je to lijepa vijest za izbornika Zlatka Dalića, pogotovo jer postoji mogućnost da Ante Palaversa ostane u Hajduku na posudbi do ljeta 2020.