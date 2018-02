Tko je kriv za kaos u Pjongčangu? Ovo je istina hrvatskog trenera Zorana Skendera!

Na Igrama u Pjongčangu nije moglo ni bez skandala vezanih uz hrvatske olimpijce. Tako se pojavila informacija da se izbornik naše nordijske reprezentacije Zoran Skender vratio u Hrvatsku te da je sa sobom ponio i servisnu garnituru pa je Krešimir Crnković onemogućen pripremiti skije za predstojeću trku. Na takve stvari reagirao je prozvani trener putem priopćenja

Što se to dogodilo u Pjongčangu? Je li Hrvatska ostala bez potrebne opreme ili je sve bio samo nesporazum? Prvo su se oglasili hrvatski nordijac Krešimir Crnković i šef misije HOO-a Damir Šegota koji su u svojim izjavama uvjeravali da je sve bila samo 'loša komunikacija', a sada se oglasio i Zoran Skender koji je bio 'etiketiran' i prozvan kao najveći krivac za cijelu situaciju. Ovo je njegova verzija cijelog događaja.

TO MU NIJE TREBALO

Dolaskom na Olimpijske igre svima je bio dostupan sav potreban servis za pripremu skija. S obzirom na to da je 'team leader' osoba koja donosi odluke vezane uz tim i sva tekuća događanja, problematiku i informiranje, već idući dan po dolasku na OI postavljam upit Loreni Malec (našem 'team leaderu') kada ćemo održati sastanak ekipe da se dogovore sve radnje vezane uz treninge i nastupe sportaša. Konkretan odgovor nije dobiven i do zatraženog sastanka nije došlo.

'Vezano uz navode koji su tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana izašli na portalima smatram potrebnim iznijeti stvarno stanje situacije. Naime, tereti me se da sam sa sobom 'odnio svu opremu potrebnu za servisiranje, odnosno pripremu skija za utrku', čime je 'Crnković ostao 'gol i bos', bez osnovnih uvjeta' i, kako se kasnije navodi, to je ujedno i razlog Crnkovićeva odustajanja od utrke na 50 km klasičnom tehnikom koja se treba održati u subotu, 24. veljače.

Četiri dana prije planiranog ekipnog sprinta djevojaka, Vedrane i Gabrijele, ponovno postavljam upit 'team leaderu' hoće li djevojke nastupiti s obzirom na to da je bilo poznato da je Vedrana Malec imala zdravstvenih problema. Odgovoreno je da se to još ne zna. Kad sam direktno pokušao kontaktirati Vedranu Malec, nije bila dostupna. Konačni odgovor dobio sam u ponedjeljak (dva dana nakon prvotnog upita) kada mi je rečeno da se Vedrana još nije oporavila od bolesti te da ne može nastupati na utrci,' napisao je Skender.

'Neposredno pred prva natjecanja s moje je strane ponuđeno da kao trener nordijske reprezentacije pripremim svim natjecateljima skije za natjecanja. No direktor reprezentacije Zlatko Malec već je prethodno osigurao da se skije za nastupe Vedrane Malec i Krešimira Crnkovića pripremaju od strane slovenskog skijaškog tima, što mi je potvrdio i njihov pomoćni trener. Poštivao sam takvu odluku u cilju postizanja što boljih rezultata na OI.

S obzirom na to da sam odgovoran za servisni materijal i znajući da su Crnković i Malec i dotad koristili usluge servisa slovenske nordijske reprezentacije te zbog dobivenog odgovora da im navedeno nije potrebno, nisam smatrao da činim pogrešku što na put krećem s tim materijalom.'

'S obzirom na to da je otkazan ekipni sprint djevojaka, u dogovorima s vođom misije HOO-a, a prema utvrđenom planu još prije samog odlaska na OI, donijeta je odluka o povratku natjecatelja koji su završili s nastupom i mene samog (obiteljska situacija). Tri dana trajale su pripreme za povratak i u tom periodu ponovno sam pitao 'team leadera' je li im što potrebno od servisa. Dobio sam odgovor da nije potrebno.

Zatim se Skender prema njegovim tvrdnjama neugodno iznenadio.

'Prvo iznenađenje nastupilo je kada je Vedrana Malec u izravnom prijenosu natjecanja ekipnog sprinta na HRT-u kao sukomentator izjavila da razlog odustajanja od ekipnog sprinta zapravo leži u sljedećem (citiram): 'Zbog manjka komunikacije unutar naše reprezentacije, odnosno s glavnim trenerom, sa svojim trenerom sam odlučila da je za mene bolje ne riskirati ovo', dok je nama prezentirano da je ona bolesna, što je potvrđeno u razgovoru i od strane njezinog slovenskog trenera koji navodi je ona pod antibioticima (nedjelja, tri dana prije utrke).

Sljedeće iznenađenje dočekalo me na samom povratku u Hrvatsku u vidu prozivanja gdje se lažno tvrdilo i gdje su se predstavljale iskrivljene činjenice da sam otišao kako bi onemogućio Crnkovićev nastup. Zbog toga još jednom napominjem da je plan povratka bio dogovoren i odobren od stane direktora reprezentacije, šefa misije HOO-a u Pyongyangu i da to nikako nije bila moja ishitrena odluka. Također, objava je bila plasirana točno u vrijeme putovanja u Hrvatsku te do sada nisam imao priliku izreći stvarne činjenice.'