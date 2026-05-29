Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo? Vinicius iznenadio izborom favorita

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 29.05.2026 08:10
  • Objavljeno 29.05.2026 u 08:10
Vinicius Junior Real Madrid
Vinicius Junior Real Madrid Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta / EPA
Vinicius Junior, jedna od najvećih zvijezda Real Madrida i brazilske reprezentacije, uoči Svjetskog prvenstva priznao je da Argentina s Lionelom Messijem i dalje mora biti među glavnim kandidatima za naslov

Iako je riječ o najvećem brazilskom rivalu, krilni napadač Seleçaa svjestan je koliko aktualni svjetski prvaci mogu biti opasni kada u momčadi imaju igrača koji jednim potezom može odlučiti utakmicu.

Argentina će na turniru u SAD-u, Meksiku i Kanadi braniti naslov osvojen 2022. godine, a Vinicius smatra da momčad Lionela Scalonija ima sve što je potrebno za novi veliki rezultat - iskustvo, samopouzdanje i, prije svega, Messija.

'Argentinu bih svrstao među favorite za Svjetsko prvenstvo jer su aktualni prvaci, imaju veliko samopouzdanje i imaju Messija', rekao je Vinicius u razgovoru za CazeTV.

Messi kao najveća nepoznanica za suparnike

Premda Argentina ima iznimno uigranu i iskusnu momčad, brazilski reprezentativac posebno je izdvojio Messijev utjecaj. Unatoč godinama, argentinski kapetan i dalje uživa golem respekt kod suparnika jer je sposoban u svakom trenutku napraviti potez koji mijenja tijek utakmice.

Vinicius je naglasio da je protiv takvog igrača gotovo nemoguće imati savršen plan.

'On uvijek donese nešto drugačije, nikad ne možemo ni zamisliti što bi mogao učiniti', dodao je Brazilac.

Iako je svjestan argentinske snage, Viniciusov glavni cilj ostaje povratak Brazila na svjetski vrh. Seleçao čeka naslov svjetskog prvaka još od 2002. godine, a na novi turnir ulazi s velikim ambicijama i nadom da može osvojiti šestu zvjezdicu.

S Carlom Ancelottijem na klupi, Brazil će pokušati prekinuti 24-godišnji post, a očekuje se da će upravo Vinicius biti jedan od ključnih igrača u napadu i lider generacije koja želi vratiti trofej u Brazil.

