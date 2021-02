Talijani žestoko kritizirali Nikolu Kalinića koji je razočarao u Veroni, a o svemu se oglasio i trener Ivan Jurić i jasno rekao što misli o njemu

Talijanski novinari nisu zadovoljni igrom Nikole Kalinića koji je u 11 utakmica zabio tek jedan gol

'Jako su organizirani u obrani i generalno su dobra ekipa. Čeka nas baš teška utakmica. Uz to, nedostaje nam Ceccherini, a Vieira i Sturaro se još oporavljaju. No, dobro smo radili ovaj tjedan.'

Hrvatski napadač Nikola Kalinić koji igra za Veronu je ove sezone zabio tek jedan gol u 11 utakmica. Jurića su Talijani pitali je li ga njegov sunarodnjak razočarao.



'Shvaćam vaše kritike i to što ste skeptični, ali ja imam više strpljenja. To je normalno. Ja u njemu vidim fenomenalnog igrača. Ima odlično kretanje i tajming. Svi mi smo očekivali više, ali on može postati naš ključan igrač. Dobro radi na treninzima', poručio je Jurić.