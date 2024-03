Talijani pobijedili Venezuelu; zabili su na samom početku i u sudačkoj nadoknadi

Aktualni europski prvaci su nakon 2-1 pobjede nad Venezuelom u Miamiju, zatvorili mini-američku turneju pobjedom protiv Ekvadora na Red Bull Areni u Harrisonu u saveznoj drži New Jersey.

Talijanski strateg Luciano Spalletti je napravio svih 11 promjena u odnosu na prvi meč.

'Azzurri' su protiv Ekvadora otvorili utakmicu u sastavu Vicario - Darmian, Mancini, Bastoni - Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco - Zaniolo, Pellegrini - Raspadori, dok je protiv Venezuele početni sastav glasio Donnarumma - Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini - Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie - Chiesa, Frattesi - Retegui.

Na golu je debitirao golman Tottenhama Guglielmo Vicario, koji do sada nije igrao za 'azzurre' niti u mlađim uzrastima. Spomenimo i kako je prvi put momčad kao kapetan predvodio veznjak Intera Nicolo Barella i to u svom 52. nastupu za nacionalnu vrstu.

Počelo je sjajno za Italiju koja je povela već u trećoj minuti fantastičnim golom Lorenza Pellegrinija s više do 20 metara. Bio je to šesti gol u nacionalnom dresu za veznjaka Rome. Federico Dimarco je izveo slobodni udarac, lopta je pogodila živi zid i odbila se do Pellegrinija koji je sjajno opalio i pogodio.