'Svjetski prvaci smo postali zbog bizarnog razloga, a Jokić je veći fenomen od Dončića'

Prije 70-ak godina, kad je jugoslavenska košarka bila egzotika i kad su se tek počele ispisivati prve stranice zlatne povijesti najbolje europske reprezentacije svih vremena, bilo je potrebno da se pojavi netko tko će na sebe preuzeti ulogu lidera. Čovjek koji će svojom vještinom i karakterom biti most između skromnih početaka do nezadržive dominacije od nekoliko desetljeća.

'Sve je počelo u Beogradu. Zatim smo nastavili na SP-u u Riju 1963. gdje smo bili drugi. Četiri godine kasnije na Mundobasketu u Čileu osvojili smo još jednu srebrnu medalju, a ja sam izabran za MVP-a prvenstva. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u Finskoj se održalo europsko prvenstvo i Žeravica je odlučio pomladiti ekipu i sve nas 'starce' izbaciti iz reprezentacije. Izbacio je i mene, a reprezentacija je doživjela krah. Bili smo tek deveti. Tada je shvatio da je pogriješio i vratio nas je. U Mexico Cityju na Igrama 1968. smo uzeli srebro, kao i godinu dana nakon u Italiji na EP-u. I onda je došla ta 1970. i SP-u u Ljubljani. Tada sam bio ozlijeđen i vjerojatno ne bih ni igrao da nisu bili specifične okolnosti. KSJ se plašio da će zbog odluke Žeravice da me izbaci iz reprezentacije publika u Sloveniji bojkotirati prvenstvo, što bi bila katastrofa, tako da sam praktički taj turnir odigrao na jednoj nozi. Do tada sam na svakom prvenstvu igrao sve utakmice, a u Ljubljani sam na parketu proveo niti 100 minuta.'

'Tako je. U reprezentaciju sam ušao 1956. kad su se oprostili prvaci iz Zrenjanina Katić , Radojčić i još neki. Dvije godine kasnije u reprezentaciju su upali Đurić , Gordić , Korać i ostale kolege. Poklopilo se da smo stvarno bili odlična generacija, a u prvom redu pravi prijatelji. Samo, treba biti iskren i priznati da je to onda bila jedna sasvim druga košarka. Puno sporija u odnosu na ovu danas. No, to je i logično. Svijet je evoluirao i svim segmentima, od znanosti do sporta. Tako da je jako teško uspoređivati košarku u moje vrijeme i ovu koju danas igraju Dončić i Jokić.

Čitav sam život košarku igrao samo iz ljubavi. Nikakav novac. Prvi dinar sam dobio tek pred kraj karijere, 1969., kad je u Olimpiju stigao i Vinko Jelovac . Da bih mogao živjeti, radio sam. Pred SP u Ljubljani imao sam sedam godina radnog staža. A i ta lova koju sam dobio... Lako za nogometaše, ali od nas košarkaša su zarađivali više i rukometaši. Bez obzira kakvi bi bili, na kraju mjeseca dobili bi neki novac. Ja sam osvajao olimpijske, svjetske i europske medalje i nisam imao ništa. No, ne bunim se. Ponavljam, košarku nisam igrao zbog para već iz srca. Ali, dobro, bila su to neka druga vremena.

Je li točno da ste Žeravici pred sam početak tog prvenstva u Ljubljani postavili ultimatum da nećete nastupiti ako pozove Vladimira Cvetkovića iz Crvene Zvezde? Kako sam čuo, Žeravica se plašio da bi ljubljanska publika bez Vas u sastavu okrenula leđa reprezentaciji pa je diplomatski zamolio Cvetkovića da se u ime višeg cilja povuče.

'Je, u pravu ste, ali postoji priča iza tog slučaja. Tijekom utakmice između Olimpije i Zvezde, neposredno pred SP, Cvetković je stalno provocirao. Nije prestajao. Kasnije se ispričavao i govorio je kako ga je natjerao na to neki članak koji je čitao na putu iz Beograda do Ljubljane. Upozoravao sam ga da prestane. 'Cvele, nemoj, stani, požalit ćeš.' Nije stao. U drugom poluvremenu došlo je do ozbiljnog incidenta. Publika je upala na parket, a u sukob su se čak uključili i ozbiljni ljudi poput tadašnjeg gradonačelnika Ljubljane Marijana Dermastje i direktora kluba Putera. Oni su se čak i potukli, a Savez je kaznio Olimpiju s četiri utakmice igranja 100 kilometara izvan Ljubljane. Tada sam jasno rekao da neću igrati na SP-u ako će Cvetković biti u sastavu. Ranko nije imao izbora, plašio se bojkota slovenske publike i Cvele je ostao kući. Međutim, davno smo izgladili taj problem. Svaki put kad dođem u Beograd me izgrli. Ma, bilo pa prošlo, Cvele je takav čovjek.'

Čak i na tom SP-u na kojem ste uzeli zlato, izgubili ste od SSSR-a, istina, u utakmici koja nije ni o čemu odlučivala. No, činjenica je da sve do dolaska Mirka Novosela i prve zlatne generacije, one iz 1970-ih koja je Sovjete pobijedila 11 utakmica zaredom, Žeravica nije imao rješenje za Ruse. Zašto?

'Kad sam ušao u reprezentaciju 1956. naš najviši centar je bio Miletić sa svojih 198 centimetara. Moj kolega iz Olimpije Matija Dermastia je bio visok 201, ali bio je trom. Tek kasnije su došli viši igrači poput Trajka Rajkovića, koji je imao 207, ali je na tom prvenstvu u Ljubljani već bio teško bolestan. Zato nismo mogli protiv Rusa i Amerikanaca jer su bili viši i jači od nas. Sovjeti su tada imali čuvenog Janisa Kruminša, gorostasa od 2018. A imali su nekoliko takvih divova. I kako igrati protiv njih? U to doba ako nisi imao odličnog playa, dobrog krilnog igrača i visokog centra, nisi mogao računati na dobar rezultat.'

Razgovarajući s velikanima košarke na ovim prostorima kao što su Željko Obradović, Božo Maljković, Dino Rađa, Vlade Divac i Goran Grbović, svi oni su kao ključnu osobu u stvaranju jugoslavenske košarke kao svjetskog brenda izdvojili Acu Nikolića. Kakav je bio Profa?

'Nevjerojatno pedantan čovjek. Sve je imao unaprijed primljeno. Ništa ga nije moglo iznenaditi. Sjećam se utakmice s Amerikancima u Riju na SP-u 1963. Bila je to momčad američke mornarice, ali sve su to bili vrhunski igrači. Vodili su stalno, čitavu utakmicu po desetak razlike, a onda je Aca izvukao našeg prvog beka Miodraga Siju Nikolića i uveo je Pina Gjergju. Počeo je Kovačić, a zamjena je bio Gordić. Čim je Gjergja ušao, presjekli smo par lopti i izjednačili smo. Do kraja smo igrali koš za koš, a u zadnjim sekundama sam pogodio za pobjedu nekakav bekhend šut, jer su mi zatvorili horog.

U finalu Igara u Mexico Cityju ste igrali protiv brutalno jake Amerike predvođenom legendarnim Spencerom Heywoodom, koji je kasnije bio član 'showtime' momčadi Lakersa s Magicom i Jabbarom. Jeste li imali ikakve šanse?

'Nikakve. Lagano su nas dobili 15 razlike. Zapravo, nisu nas pobijedili Amerikanci, pobijedili su nas Spencer Heywood i Jo-Jo White. Samo ta dva igrača. Nismo im mogli baš ništa. Ali, zanimljivo, u momčadi SAD-a u Ljubljani je bio tada 18-godišnji Bill Walton. Istina da je bio još klinac, ali već onda je bilo jasno da se radi o čudesnom potencijalu, i to je kasnije dokazao kad je osvajao naslove s Portlandom i Bostonom i bio MVP NBA lige.

Amerikanci su u Ljubljanu stigli sedam dana ranije i pred taj ključni susret s nama za zlato, Walton je čuo da se na Sajmištu, negdje oko 800 metara od hotela, održava studentska brucošijada. Svratio je tamo, ostao je na zabavi do kasno u noć i za kaznu nije igrao protiv nas. Da je bio u sastavu, nikad mi to ne bi dobili i ne bi bili prvaci svijeta. Imali smo puno sreće.'