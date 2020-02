Strašan povratak Rangersa; Josip Brekalo zabio u preokretu Wolfsburga; Getafe srušio veliki Ajax...

Nogometaši Wolfsburga i Rangersa velikim su preokretima ostvarili pobjede u prvim susretima 16-ine finala Europske lige pobijedivši Malmo sa 2:1, te Bragu sa 3:2

Wolfsburg je gubio 0:1 protiv Malmoa, no uspio je okrenuti rezultat i ostvariti pobjedu. Kiese Thelin je u 47. minuti doveo goste u vodstvo iz kaznenog udarca, no samo dvije minute kasnije hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je izjednačio. Brekalo je i u prvom poluvremenu bio blizu pogotka, no u 38. minuti je pogodio okvir gola. Domaćin je okrenuo rezultat u 62. minuti golom Admira Mehmedija. Brekalo je igrao za njemački sastav do sudačke nadoknade, dok Marin Pongračić nije nastupio.