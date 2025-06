Stojković nakon remija Srbije i Albanije šokirao: Niste zadovoljni? Nađite si drugog izbornika!

‘Ne znam što bih vam rekao. Došli smo po pobjedu. Formacija koju smo izveli pokazuje da smo željeli doći do gola. Dečki su bili profesionalni, nisu podlegli atmosferi. Nije lako igrati na ovom stadionu, Albanija je dobra i kvalitetna reprezentacija. Neriješen rezultat je najrealniji. Ovaj bod je nama slađi nego njima’, rekao je Dragan Stojković te se svrnuo i na igru svojih izabranika:

‘Kad imate dobru cirkulaciju lopte, protivnik više trči, a što više trči, više se i umara. U svlačionici sam nakon prvog poluvremena inzistirao da lopta ide brže. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, bili smo staloženi i mirni. Znamo kako igrati i što trebamo napraviti. Da biste pobijedili utakmicu, morate zabiti gol. Ne možete stvoriti 10-15 prilika. Ako vam se ukaže jedna, dvije ili tri, morate ih iskoristiti. Ono što smo željeli – napravili smo. Nedostajao je gol da dojam bude potpun. Ovaj neriješeni rezultat više odgovara nama nego Albaniji.’

Najavio je i sljedeći susret, onaj protiv Andore, koji je na rasporedu već u utorak u Leskovcu.

‘Program je zgusnut, svi smo pod istim uvjetima. Moramo vidjeti kakva je situacija, vratiti se kući. Tu utakmicu moramo dobiti. Je li netko umoran ili ne, to me ne zanima. Pobjeda protiv Andore je imperativ. Da se ne zavaravamo – bit će teško, naravno da neće biti lako, ali imamo kvalitetu i to ćemo pokazati protiv Andore’, zaključio je srpski izbornik Dragan Piksi Stojković.