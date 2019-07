Stiže zanimljiva ponuda za Higuaina koja bi mogla okrenuti situaciju u korist Mandžukića

Situacija oko Gonzala Higuaina postaje sve kompliciranija, a prema novim informacijama koje dolaze iz Italije argentinski napadač bi mogao završiti u Romi što je opet dobra vijest za našeg Marija Mandžukića u Juventusu

Iza Gonzala Higuaina je turbulentna sezona. Juventus koji ga ima pod ugovorom do ljeta 2021. prvi dio sezone ga je poslao na posudbu u Milan, a u drugom dijelu Higuain je završio u Chelsea.

Naime, Corriere dello Sport piše kako je Roma pripremila prvu ponudu za Higuaina, uzela bi ga na jednogodišnju posudbu za devet milijuna eura, a postojala bi opcija prvokupa za dodatnih 27 milijuna eura.

Čeka se odgovor Juventusa i što će na to reći trener Sarri, ali čak i da 'stara dama' da pristanak otvara se drugi problem, a to je ogromna Higuainova plaća od devet milijuna eura koju si teško Rimljani mogu priuštiti. No tko zna kojeg još 'asa u rukavu' imaju čelnici Rome...