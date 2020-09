Neugodni Švicarci poveli u Osijeku; Basel dominira na Gradskom vrtu protiv nemoćnih domaćina koji sramežljivo pokušavaju kontrama

Nenad Bjelica debitirao je na klupi Osijeka pobjedom nad Rijekom u derbiju 3:0, a vjeruje da do pobjede može i protiv Basela. 'Ozračje je uvijek pozitivno nakon pobjede. Uvjereni smo da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo. Taktički će to za nas biti prilično drugačija utakmica u odnosu na Rijeku, jer oni ne igraju u istom rasporedu', rekao je Nenad Bjelica pa dodao: 'Vjerojatno neće biti značajnijih promjena u našem sastavu, a očekujem maksimalan angažman, uz ispunjavanje svih zadataka na terenu, i pravu energiju. Vjerujem da ćemo u tomu biti bolji od Basela i proći dalje, bez obzira na to što imamo protivnika koji je prošle sezone igrao četvrtfinale Europske lige. No, mi vjerujemo u sebe i svoje šanse ako budemo odigrali na vrhunskoj razini, čemu se nadam.'