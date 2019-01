Srpski rukometaši provukli se te tako izbjegli totalni debakl, ali sada im još treba čudo

Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj, Srbija je svladala Koreju 31:29 (14:16), ostvarila prvu pobjedu na natjecanju te tako ostavila nadu da može do drugog kruga

U zadnjih deset minuta naši susjedi su iskoristili nerezonske šutove i izgubljene lopte suparnika te preokrenuli s 24:25 u prednost 28:25 što su zadržali do konačnih 31:29.

Većim dijelom utakmice Srbi su bili u rezultatskom minusu. U prvom poluvremenu izluđivao ih je Yeongu Kang s osam golova (završio sa 12), a u nastavku je to radio vratar Jaeyong Park (čak je i zabio), ali sastav koji vodi Nenad Peruničić nije se predavao.

TO NITKO NIJE OČEKIVAO

Srbija tako još uvijek ima teroiju da može do trećeg mjesta i prolaska skupine, ali ne ovisi samo o sebi, jer joj se moraju poklopiti drugi rezultati. U zadnjem kolu srpski rukometaši moraju svladati Njemačku što nikako nije realno, uz to Francuska mora dobiti Rusiju, a Koreja biti bolja od Brazila. Da se sve poklopi bilo bi to pravo rukometno čudo.