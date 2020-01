Srpkinja prijavila Rogera Federera zbog psovanja, a onda mu stigla drakonska kazna: 'Prihvaćam kaznu, ali mislim da je ipak prestroga'

Roger Federer je kažnjen s 3000 australskih dolara, zbog glasne psovke koju je izrekao tijekom četvrtfinalnog dvoboja protiv Amerikanca Tennysa Sandgrena, objavili su u srijedu organizatori Australian Opena

Roger Federer je kažnjen s 3000 australskih dolara, zbog glasne psovke koju je izrekao tijekom četvrtfinalnog dvoboja protiv Amerikanca Tennysa Sandgrena, objavili su u srijedu organizatori Australian Opena.

Švicarac je, između ostaloga, poznat po svom gospodskom držanju na terenu i rijetko gubi živce, ali je tijekom trećeg seta dvoboja protiv Sandgrena, u kojem je kasnije spasio čak sedam meč-lopti u četvrtom setu, izrekao psovku zbog koje ga je linijska sutkinja prijavila glavnoj sutkinji, Srpkinji Marijani Veljović. Glavna sutkinja mu je potom dodijelila opomenu.

'Iskreno, ako jednom osjetite frustraciju u meču, to mi se čini normalnim. Mislim da je opomena bila prestroga. Nisam baš poznat po tome da se razbacujem riječima. Nisam ni bio toliko glasan da me čuo cijeli stadion. No, prihvatio sam kaznu', rekao je Federer objašnjavajući incident na konferenciji za medije nakon meča.