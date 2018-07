Srebrni hrvatski heroji odali počast preminulom nogometašu koji nadahnjuje Subašića

Luka Modrić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko i Dominik Livaković posjetili su zadarske Stanove ove srijede i poklonili se tragično preminulom Hrvoju Ćustiću...

Podsjetimo, prije deset godina Ćustić je smrtno stradao na jednoj utakmici domaćeg prvenstva kada je glavom udario u betonski zid koji je stajao previše blizu travnjaku na Stanovima.

Od tada Danijel Subašić uvijek nosi ispod golmanskog dresa majicu s likom svog prijatelja Hrvoja Ćustića i obećao je da će to raditi do kraja karijere. Radio je to i na SP-u u Rusiji na kojem je Hrvatska osvojila senzacionalno srebro.

Nakon impresivnog dočeka koji im je Zadar priredio u utorak, reprezentativci Modrić, Vrsaljko, Livaković i Subašić ove su srijede posjetili Stanove i odali počast preminulom Ćustiću.

Također su se družili s članovima omladinske škole te našli vremena za autograme...