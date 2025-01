Spremite se za dominaciju kakvu rukomet nije vidio. Svjetska ikona za tportal: Ovo je bolesno i nestvarno

Uvijek im je nešto nedostajalo i izgledalo je kao da su ukleti. Prvo svjetsko srebro osvojili su 1967., no taj podatak stavit ćemo na marginu jer tada rukomet ni izbliza nije bio sport kakav je danas. Godinama nakon toga, desetljećima čak, tavorili su u prosječnosti ili čak ispodprosječnosti svjetskog rukometa. Rumunji, Sovjeti, jedni i drugi Nijemci, Jugoslavija i mrski im susjedi Šveđani kitili su se medaljama, a Danaca nije bilo nigdje, iako se vole pohvaliti time da su upravo oni izmislili rukomet (mada im Nijemci to ne priznaju). No sredinom devedesetih nešto se ozbiljno počelo događati.

'Da dođu s tri ekipe, uzeli bi sve tri medalje. Nije normalno ovo što rade'

S tim se slaže i legendarni Nenad Peruničić, jedan od najboljih svjetskih šutera svih vremena i nekadašnji suigrač u Kielu aktualnog danskog izbornika Nikolaja Jacobsena.

'Ovo što radi Danska nikad nije viđeno u povijesti bilo kojeg sporta. Nikad nisam vidio da jedna reprezentacija ima takvu bazu vrhunskih igrača. Da dođu s tri ekipe, mislim da bi uzeli sve tri medalje. Moj bivši suigrač Nikolaj Jacobsen ima ogromnih problema koga povesti, a koga izostaviti s nekog turnira. To je takva kvaliteta da je to nenormalno', rekao nam je Peruničić pa je objasnio otkud tolika nadmoć:

'U Danskoj je rukomet uvijek bio popularan, na koncu - to je njihov sport. Time se diče. Međutim dugo godina su imali velik problem. Stalno su imali dobru reprezentaciju, uvijek bi dolazili do završnice, ali nikako nisu mogli do zlata. Zbog toga su ih dugo prozivali. Ali kad su u Norveškoj 2008. napokon došli do prve titule, sve im se otvorilo. Fascinantno je to koliko u Danskoj ulažu u rukomet. Tamo se on igra u školama, mislim da je čak i školski predmet. Kod njih je to najmasovniji sport, on im je u mentalitetu. I ono što je najvažnije, treneri mlađih kategorija ne robuju krutim pravilima i sustavima pa da djecu od malih nogu tjeraju da uče obranu 3-2-1 ili 5-1. Ne, oni klince puštaju da se igraju, da uživaju i da zavole rukomet. A kasnije će doći ono što mora doći.'