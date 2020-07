Spektakularan meč; poznato kada se u ring vraća Mike Tyson, a iz više izvora se doznaje tko bi mu trebao biti protivnik

Novinar Yahoo Sportsa, Kevin Iole, iznio je informaciju kako se Mike Tyson u ring vraća 12.rujna

Prema informacijama do kojih je Iole došao, a za koje tvrdi kako posjeduje više različitih izvora, Tyson bi trebao nastupiti 12. rujna u kalifornijskom Carsonu u Dignity Health Sports Park dvorani, a protivnik bi mu trebao biti Roy Jones Jr. Zanimljivo, Jones se do sada nije niti jednom spominjao kao potencijalna opcija, sve do posljednjih dana, kad su ga kontaktirali neki mediji kojima je samo rekao da ponudu za meč protiv Tysona ne bi odbio, no da nju do sada nije dobio, piše Fight Site.