SP 2026: Raspored svih utakmica i termini hrvatske nogometne reprezentacije

SP 2026

SP 2026: Raspored svih utakmica i termini hrvatske nogometne reprezentacije

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Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: WALTER G. ARCE SR. / ZUMA PRESS, FIFG / ALAMY / PROFIMEDIA, JEROME FAVRE/EPA
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Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. igra se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 skupina po četiri momčadi.

Donosimo kompletan raspored svih utakmica, skupine, termine Hrvatske i raspored završnice. Svi termini navedeni su po hrvatskom vremenu.

Skupine i gradovi domaćini:

Skupina A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

Skupina B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

Skupina C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

Skupina E: Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti, Ekvador

Skupina F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Skupina H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj

Skupina I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška

Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Skupina K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Skupina L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Utakmice će se igrati u 16 gradova domaćina: Toronto, Vancouver, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area i Seattle. Raspored utakmica Hrvatske reprezentacije

Hrvatska je smještena u skupinu L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

Srijeda, 17. lipnja, 22:00 – Engleska – Hrvatska, Dallas/Arlington

Srijeda, 24. lipnja, 01:00 – Panama – Hrvatska, Toronto

Subota, 27. lipnja, 23:00 – Hrvatska – Gana, Philadelphia

Hrvatska prvu utakmicu igra protiv Engleske u Dallasu, potom slijedi ogled s Panamom u Torontu, a grupnu fazu završava protiv Gane u Philadelphiji.

Raspored svih utakmica po skupinama

Skupina A – sve utakmice

Četvrtak, 11. lipnja, 21:00 – Meksiko – Južna Afrika, Mexico City

Petak, 12. lipnja, 04:00 – Južna Koreja – Češka, Guadalajara

Četvrtak, 18. lipnja, 18:00 – Češka – Južna Afrika, Atlanta

Petak, 19. lipnja, 03:00 – Meksiko – Južna Koreja, Guadalajara

Četvrtak, 25. lipnja, 03:00 – Češka – Meksiko, Mexico City

Četvrtak, 25. lipnja, 03:00 – Južna Afrika – Južna Koreja, Monterrey

Skupina B – sve utakmice

Petak, 12. lipnja, 21:00 – Kanada – Bosna i Hercegovina, Toronto

Subota, 13. lipnja, 21:00 – Katar – Švicarska, San Francisco Bay Area

Četvrtak, 18. lipnja, 21:00 – Švicarska – Bosna i Hercegovina, Los Angeles

Petak, 19. lipnja, 00:00 – Kanada – Katar, Vancouver

Srijeda, 24. lipnja, 21:00 – Švicarska – Kanada, Vancouver

Srijeda, 24. lipnja, 21:00 – Bosna i Hercegovina – Katar, Seattle

Skupina C – sve utakmice

Nedjelja, 14. lipnja, 00:00 – Brazil – Maroko, New York/New Jersey

Nedjelja, 14. lipnja, 03:00 – Haiti – Škotska, Boston

Subota, 20. lipnja, 00:00 – Škotska – Maroko, Boston

Subota, 20. lipnja, 02:30 – Brazil – Haiti, Philadelphia

Četvrtak, 25. lipnja, 00:00 – Maroko – Haiti, Atlanta

Četvrtak, 25. lipnja, 00:00 – Škotska – Brazil, Miami

Skupina D – sve utakmice

Subota, 13. lipnja, 03:00 – SAD – Paragvaj, Los Angeles

Nedjelja, 14. lipnja, 06:00 – Australija – Turska, Vancouver

Petak, 19. lipnja, 21:00 – SAD – Australija, Seattle

Subota, 20. lipnja, 05:00 – Turska – Paragvaj, San Francisco Bay Area

Petak, 26. lipnja, 04:00 – Turska – SAD, Los Angeles

Petak, 26. lipnja, 04:00 – Paragvaj – Australija, San Francisco Bay Area

Skupina E – sve utakmice

Nedjelja, 14. lipnja, 19:00 – Njemačka – Curaçao, Houston

Ponedjeljak, 15. lipnja, 01:00 – Obala Bjelokosti – Ekvador, Philadelphia

Subota, 20. lipnja, 22:00 – Njemačka – Obala Bjelokosti, Toronto

Nedjelja, 21. lipnja, 02:00 – Ekvador – Curaçao, Kansas City

Četvrtak, 25. lipnja, 22:00 – Curaçao – Obala Bjelokosti, Philadelphia

Četvrtak, 25. lipnja, 22:00 – Ekvador – Njemačka, New York/New Jersey

Skupina F – sve utakmice

Nedjelja, 14. lipnja, 22:00 – Nizozemska – Japan, Dallas/Arlington

Ponedjeljak, 15. lipnja, 04:00 – Švedska – Tunis, Monterrey

Subota, 20. lipnja, 19:00 – Nizozemska – Švedska, Houston

Nedjelja, 21. lipnja, 06:00 – Tunis – Japan, Monterrey

Petak, 26. lipnja, 01:00 – Tunis – Nizozemska, Kansas City

Petak, 26. lipnja, 01:00 – Japan – Švedska, Dallas/Arlington

Skupina G – sve utakmice

Ponedjeljak, 15. lipnja, 21:00 – Belgija – Egipat, Seattle

Utorak, 16. lipnja, 03:00 – Iran – Novi Zeland, Los Angeles

Nedjelja, 21. lipnja, 21:00 – Belgija – Iran, Los Angeles

Ponedjeljak, 22. lipnja, 03:00 – Novi Zeland – Egipat, Vancouver

Subota, 27. lipnja, 05:00 – Novi Zeland – Belgija, Vancouver

Subota, 27. lipnja, 05:00 – Egipat – Iran, Seattle

Skupina H – sve utakmice

Ponedjeljak, 15. lipnja, 18:00 – Španjolska – Zelenortski Otoci, Atlanta

Utorak, 16. lipnja, 00:00 – Saudijska Arabija – Urugvaj, Miami

Nedjelja, 21. lipnja, 18:00 – Španjolska – Saudijska Arabija, Atlanta

Ponedjeljak, 22. lipnja, 00:00 – Urugvaj – Zelenortski Otoci, Miami

Subota, 27. lipnja, 02:00 – Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija, Houston

Subota, 27. lipnja, 02:00 – Urugvaj – Španjolska, Guadalajara

Skupina I – sve utakmice

Utorak, 16. lipnja, 21:00 – Francuska – Senegal, New York/New Jersey

Srijeda, 17. lipnja, 00:00 – Irak – Norveška, Boston

Ponedjeljak, 22. lipnja, 23:00 – Francuska – Irak, Philadelphia

Utorak, 23. lipnja, 02:00 – Norveška – Senegal, Toronto

Petak, 26. lipnja, 21:00 – Norveška – Francuska, Boston

Petak, 26. lipnja, 21:00 – Senegal – Irak, Toronto

Skupina J – sve utakmice

Srijeda, 17. lipnja, 03:00 – Argentina – Alžir, Kansas City

Srijeda, 17. lipnja, 06:00 – Austrija – Jordan, San Francisco Bay Area

Ponedjeljak, 22. lipnja, 19:00 – Argentina – Austrija, Dallas/Arlington

Utorak, 23. lipnja, 05:00 – Jordan – Alžir, San Francisco Bay Area

Nedjelja, 28. lipnja, 04:00 – Alžir – Austrija, Kansas City

Nedjelja, 28. lipnja, 04:00 – Jordan – Argentina, Dallas/Arlington

Skupina K – sve utakmice

Srijeda, 17. lipnja, 19:00 – Portugal – DR Kongo, Houston

Četvrtak, 18. lipnja, 04:00 – Uzbekistan – Kolumbija, Mexico City

Utorak, 23. lipnja, 19:00 – Portugal – Uzbekistan, Houston

Srijeda, 24. lipnja, 04:00 – Kolumbija – DR Kongo, Guadalajara

Nedjelja, 28. lipnja, 01:30 – Kolumbija – Portugal, Miami

Nedjelja, 28. lipnja, 01:30 – DR Kongo – Uzbekistan, Atlanta

Skupina L – sve utakmice

Srijeda, 17. lipnja, 22:00 – Engleska – Hrvatska, Dallas/Arlington

Četvrtak, 18. lipnja, 01:00 – Gana – Panama, Toronto

Utorak, 23. lipnja, 22:00 – Engleska – Gana, Boston

Srijeda, 24. lipnja, 01:00 – Panama – Hrvatska, Toronto

Subota, 27. lipnja, 23:00 – Panama – Engleska, New York/New Jersey

Subota, 27. lipnja, 23:00 – Hrvatska – Gana, Philadelphia

Kako se reprezentacije kvalificiraju dalje?

U nokaut-fazu plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. To znači da će nakon grupne faze u natjecanju ostati 32 reprezentacije.

U skupini svaka reprezentacija igra po tri utakmice. Za pobjedu se dobivaju tri boda, za remi jedan, a za poraz nula bodova. Ako dvije ili više reprezentacija imaju isti broj bodova, odlučuju dodatni kriteriji, među kojima su gol-razlika, broj postignutih golova i međusobni omjer.

Raspored završnice

Šesnaestina finala

Nedjelja, 28. lipnja, 21:00 – A2 – B2, Los Angeles

Ponedjeljak, 29. lipnja, 19:00 – C1 – F2, Houston

Ponedjeljak, 29. lipnja, 22:30 – E1 – trećeplasirani A/B/C/D/F, Boston

Utorak, 30. lipnja, 03:00 – F1 – C2, Monterrey

Utorak, 30. lipnja, 19:00 – E2 – I2, Dallas

Utorak, 30. lipnja, 23:00 – I1 – trećeplasirani C/D/F/G/H, New York/New Jersey

Srijeda, 1. srpnja, 03:00 – A1 – trećeplasirani C/E/F/H/I, Mexico City

Srijeda, 1. srpnja, 18:00 – L1 – trećeplasirani E/H/I/J/K, Atlanta

Srijeda, 1. srpnja, 22:00 – G1 – trećeplasirani A/E/H/I/J, Seattle

Četvrtak, 2. srpnja, 02:00 – D1 – trećeplasirani B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area

Četvrtak, 2. srpnja, 21:00 – H1 – J2, Los Angeles

Petak, 3. srpnja, 01:00 – K2 – L2, Toronto

Petak, 3. srpnja, 05:00 – B1 – trećeplasirani E/F/G/I/J, Vancouver

Petak, 3. srpnja, 20:00 – D2 – G2, Dallas

Subota, 4. srpnja, 00:00 – J1 – H2, Miami

Subota, 4. srpnja, 03:30 – K1 – trećeplasirani D/E/I/J/L, Kansas City

Osmina finala

Subota, 4. srpnja, 19:00 – pobjednici dvoboja A2 – B2 i E1 – trećeplasirani A/B/C/D/F, Houston

Subota, 4. srpnja, 23:00 – pobjednici dvoboja C1 – F2 i A1 – trećeplasirani C/E/F/H/I, Philadelphia

Nedjelja, 5. srpnja, 22:00 – pobjednici dvoboja F1 – C2 i E2 – I2, New York/New Jersey

Ponedjeljak, 6. srpnja, 02:00 – pobjednici dvoboja I1 – trećeplasirani C/D/F/G/H i L1 – trećeplasirani E/H/I/J/K, Mexico City

Ponedjeljak, 6. srpnja, 21:00 – pobjednici dvoboja H1 – J2 i K2 – L2, Dallas

Utorak, 7. srpnja, 02:00 – pobjednici dvoboja G1 – trećeplasirani A/E/H/I/J i D1 – trećeplasirani B/E/F/I/J, Seattle

Utorak, 7. srpnja, 18:00 – pobjednici dvoboja J1 – H2 i K1 – trećeplasirani D/E/I/J/L, Atlanta

Utorak, 7. srpnja, 22:00 – pobjednici dvoboja D2 – G2 i B1 – trećeplasirani E/F/G/I/J, Vancouver

Četvrtfinale

Četvrtak, 9. srpnja, 22:00 – pobjednici prvih dvaju susreta osmine finala, Boston

Petak, 10. srpnja, 21:00 – pobjednici petog i šestog susreta osmine finala, Los Angeles

Subota, 11. srpnja, 23:00 – pobjednici trećeg i četvrtog susreta osmine finala, Miami

Nedjelja, 12. srpnja, 03:00 – pobjednici sedmog i osmog susreta osmine finala, Kansas City

Polufinale

Utorak, 14. srpnja, 21:00 – prvo polufinale, Dallas

Srijeda, 15. srpnja, 21:00 – drugo polufinale, Atlanta

Utakmica za treće mjesto

Subota, 18. srpnja, 23:00 – utakmica za treće mjesto, Miami

Finale

Nedjelja, 19. srpnja, 21:00 – finale, New York/New Jersey

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