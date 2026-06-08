SP 2026: Raspored svih utakmica i termini hrvatske nogometne reprezentacije

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Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. igra se od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 skupina po četiri momčadi.
Donosimo kompletan raspored svih utakmica, skupine, termine Hrvatske i raspored završnice. Svi termini navedeni su po hrvatskom vremenu.
Skupine i gradovi domaćini:
Skupina A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka
Skupina B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska
Skupina C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska
Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska
Skupina E: Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti, Ekvador
Skupina F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis
Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland
Skupina H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj
Skupina I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška
Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan
Skupina K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija
Skupina L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama
Utakmice će se igrati u 16 gradova domaćina: Toronto, Vancouver, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area i Seattle. Raspored utakmica Hrvatske reprezentacije
Hrvatska je smještena u skupinu L, zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.
Srijeda, 17. lipnja, 22:00 – Engleska – Hrvatska, Dallas/Arlington
Srijeda, 24. lipnja, 01:00 – Panama – Hrvatska, Toronto
Subota, 27. lipnja, 23:00 – Hrvatska – Gana, Philadelphia
Hrvatska prvu utakmicu igra protiv Engleske u Dallasu, potom slijedi ogled s Panamom u Torontu, a grupnu fazu završava protiv Gane u Philadelphiji.
Raspored svih utakmica po skupinama
Skupina A – sve utakmice
Četvrtak, 11. lipnja, 21:00 – Meksiko – Južna Afrika, Mexico City
Petak, 12. lipnja, 04:00 – Južna Koreja – Češka, Guadalajara
Četvrtak, 18. lipnja, 18:00 – Češka – Južna Afrika, Atlanta
Petak, 19. lipnja, 03:00 – Meksiko – Južna Koreja, Guadalajara
Četvrtak, 25. lipnja, 03:00 – Češka – Meksiko, Mexico City
Četvrtak, 25. lipnja, 03:00 – Južna Afrika – Južna Koreja, Monterrey
Skupina B – sve utakmice
Petak, 12. lipnja, 21:00 – Kanada – Bosna i Hercegovina, Toronto
Subota, 13. lipnja, 21:00 – Katar – Švicarska, San Francisco Bay Area
Četvrtak, 18. lipnja, 21:00 – Švicarska – Bosna i Hercegovina, Los Angeles
Petak, 19. lipnja, 00:00 – Kanada – Katar, Vancouver
Srijeda, 24. lipnja, 21:00 – Švicarska – Kanada, Vancouver
Srijeda, 24. lipnja, 21:00 – Bosna i Hercegovina – Katar, Seattle
Skupina C – sve utakmice
Nedjelja, 14. lipnja, 00:00 – Brazil – Maroko, New York/New Jersey
Nedjelja, 14. lipnja, 03:00 – Haiti – Škotska, Boston
Subota, 20. lipnja, 00:00 – Škotska – Maroko, Boston
Subota, 20. lipnja, 02:30 – Brazil – Haiti, Philadelphia
Četvrtak, 25. lipnja, 00:00 – Maroko – Haiti, Atlanta
Četvrtak, 25. lipnja, 00:00 – Škotska – Brazil, Miami
Skupina D – sve utakmice
Subota, 13. lipnja, 03:00 – SAD – Paragvaj, Los Angeles
Nedjelja, 14. lipnja, 06:00 – Australija – Turska, Vancouver
Petak, 19. lipnja, 21:00 – SAD – Australija, Seattle
Subota, 20. lipnja, 05:00 – Turska – Paragvaj, San Francisco Bay Area
Petak, 26. lipnja, 04:00 – Turska – SAD, Los Angeles
Petak, 26. lipnja, 04:00 – Paragvaj – Australija, San Francisco Bay Area
Skupina E – sve utakmice
Nedjelja, 14. lipnja, 19:00 – Njemačka – Curaçao, Houston
Ponedjeljak, 15. lipnja, 01:00 – Obala Bjelokosti – Ekvador, Philadelphia
Subota, 20. lipnja, 22:00 – Njemačka – Obala Bjelokosti, Toronto
Nedjelja, 21. lipnja, 02:00 – Ekvador – Curaçao, Kansas City
Četvrtak, 25. lipnja, 22:00 – Curaçao – Obala Bjelokosti, Philadelphia
Četvrtak, 25. lipnja, 22:00 – Ekvador – Njemačka, New York/New Jersey
Skupina F – sve utakmice
Nedjelja, 14. lipnja, 22:00 – Nizozemska – Japan, Dallas/Arlington
Ponedjeljak, 15. lipnja, 04:00 – Švedska – Tunis, Monterrey
Subota, 20. lipnja, 19:00 – Nizozemska – Švedska, Houston
Nedjelja, 21. lipnja, 06:00 – Tunis – Japan, Monterrey
Petak, 26. lipnja, 01:00 – Tunis – Nizozemska, Kansas City
Petak, 26. lipnja, 01:00 – Japan – Švedska, Dallas/Arlington
Skupina G – sve utakmice
Ponedjeljak, 15. lipnja, 21:00 – Belgija – Egipat, Seattle
Utorak, 16. lipnja, 03:00 – Iran – Novi Zeland, Los Angeles
Nedjelja, 21. lipnja, 21:00 – Belgija – Iran, Los Angeles
Ponedjeljak, 22. lipnja, 03:00 – Novi Zeland – Egipat, Vancouver
Subota, 27. lipnja, 05:00 – Novi Zeland – Belgija, Vancouver
Subota, 27. lipnja, 05:00 – Egipat – Iran, Seattle
Skupina H – sve utakmice
Ponedjeljak, 15. lipnja, 18:00 – Španjolska – Zelenortski Otoci, Atlanta
Utorak, 16. lipnja, 00:00 – Saudijska Arabija – Urugvaj, Miami
Nedjelja, 21. lipnja, 18:00 – Španjolska – Saudijska Arabija, Atlanta
Ponedjeljak, 22. lipnja, 00:00 – Urugvaj – Zelenortski Otoci, Miami
Subota, 27. lipnja, 02:00 – Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija, Houston
Subota, 27. lipnja, 02:00 – Urugvaj – Španjolska, Guadalajara
Skupina I – sve utakmice
Utorak, 16. lipnja, 21:00 – Francuska – Senegal, New York/New Jersey
Srijeda, 17. lipnja, 00:00 – Irak – Norveška, Boston
Ponedjeljak, 22. lipnja, 23:00 – Francuska – Irak, Philadelphia
Utorak, 23. lipnja, 02:00 – Norveška – Senegal, Toronto
Petak, 26. lipnja, 21:00 – Norveška – Francuska, Boston
Petak, 26. lipnja, 21:00 – Senegal – Irak, Toronto
Skupina J – sve utakmice
Srijeda, 17. lipnja, 03:00 – Argentina – Alžir, Kansas City
Srijeda, 17. lipnja, 06:00 – Austrija – Jordan, San Francisco Bay Area
Ponedjeljak, 22. lipnja, 19:00 – Argentina – Austrija, Dallas/Arlington
Utorak, 23. lipnja, 05:00 – Jordan – Alžir, San Francisco Bay Area
Nedjelja, 28. lipnja, 04:00 – Alžir – Austrija, Kansas City
Nedjelja, 28. lipnja, 04:00 – Jordan – Argentina, Dallas/Arlington
Skupina K – sve utakmice
Srijeda, 17. lipnja, 19:00 – Portugal – DR Kongo, Houston
Četvrtak, 18. lipnja, 04:00 – Uzbekistan – Kolumbija, Mexico City
Utorak, 23. lipnja, 19:00 – Portugal – Uzbekistan, Houston
Srijeda, 24. lipnja, 04:00 – Kolumbija – DR Kongo, Guadalajara
Nedjelja, 28. lipnja, 01:30 – Kolumbija – Portugal, Miami
Nedjelja, 28. lipnja, 01:30 – DR Kongo – Uzbekistan, Atlanta
Skupina L – sve utakmice
Srijeda, 17. lipnja, 22:00 – Engleska – Hrvatska, Dallas/Arlington
Četvrtak, 18. lipnja, 01:00 – Gana – Panama, Toronto
Utorak, 23. lipnja, 22:00 – Engleska – Gana, Boston
Srijeda, 24. lipnja, 01:00 – Panama – Hrvatska, Toronto
Subota, 27. lipnja, 23:00 – Panama – Engleska, New York/New Jersey
Subota, 27. lipnja, 23:00 – Hrvatska – Gana, Philadelphia
Kako se reprezentacije kvalificiraju dalje?
U nokaut-fazu plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake od 12 skupina te osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. To znači da će nakon grupne faze u natjecanju ostati 32 reprezentacije.
U skupini svaka reprezentacija igra po tri utakmice. Za pobjedu se dobivaju tri boda, za remi jedan, a za poraz nula bodova. Ako dvije ili više reprezentacija imaju isti broj bodova, odlučuju dodatni kriteriji, među kojima su gol-razlika, broj postignutih golova i međusobni omjer.
Raspored završnice
Šesnaestina finala
Nedjelja, 28. lipnja, 21:00 – A2 – B2, Los Angeles
Ponedjeljak, 29. lipnja, 19:00 – C1 – F2, Houston
Ponedjeljak, 29. lipnja, 22:30 – E1 – trećeplasirani A/B/C/D/F, Boston
Utorak, 30. lipnja, 03:00 – F1 – C2, Monterrey
Utorak, 30. lipnja, 19:00 – E2 – I2, Dallas
Utorak, 30. lipnja, 23:00 – I1 – trećeplasirani C/D/F/G/H, New York/New Jersey
Srijeda, 1. srpnja, 03:00 – A1 – trećeplasirani C/E/F/H/I, Mexico City
Srijeda, 1. srpnja, 18:00 – L1 – trećeplasirani E/H/I/J/K, Atlanta
Srijeda, 1. srpnja, 22:00 – G1 – trećeplasirani A/E/H/I/J, Seattle
Četvrtak, 2. srpnja, 02:00 – D1 – trećeplasirani B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area
Četvrtak, 2. srpnja, 21:00 – H1 – J2, Los Angeles
Petak, 3. srpnja, 01:00 – K2 – L2, Toronto
Petak, 3. srpnja, 05:00 – B1 – trećeplasirani E/F/G/I/J, Vancouver
Petak, 3. srpnja, 20:00 – D2 – G2, Dallas
Subota, 4. srpnja, 00:00 – J1 – H2, Miami
Subota, 4. srpnja, 03:30 – K1 – trećeplasirani D/E/I/J/L, Kansas City
Osmina finala
Subota, 4. srpnja, 19:00 – pobjednici dvoboja A2 – B2 i E1 – trećeplasirani A/B/C/D/F, Houston
Subota, 4. srpnja, 23:00 – pobjednici dvoboja C1 – F2 i A1 – trećeplasirani C/E/F/H/I, Philadelphia
Nedjelja, 5. srpnja, 22:00 – pobjednici dvoboja F1 – C2 i E2 – I2, New York/New Jersey
Ponedjeljak, 6. srpnja, 02:00 – pobjednici dvoboja I1 – trećeplasirani C/D/F/G/H i L1 – trećeplasirani E/H/I/J/K, Mexico City
Ponedjeljak, 6. srpnja, 21:00 – pobjednici dvoboja H1 – J2 i K2 – L2, Dallas
Utorak, 7. srpnja, 02:00 – pobjednici dvoboja G1 – trećeplasirani A/E/H/I/J i D1 – trećeplasirani B/E/F/I/J, Seattle
Utorak, 7. srpnja, 18:00 – pobjednici dvoboja J1 – H2 i K1 – trećeplasirani D/E/I/J/L, Atlanta
Utorak, 7. srpnja, 22:00 – pobjednici dvoboja D2 – G2 i B1 – trećeplasirani E/F/G/I/J, Vancouver
Četvrtfinale
Četvrtak, 9. srpnja, 22:00 – pobjednici prvih dvaju susreta osmine finala, Boston
Petak, 10. srpnja, 21:00 – pobjednici petog i šestog susreta osmine finala, Los Angeles
Subota, 11. srpnja, 23:00 – pobjednici trećeg i četvrtog susreta osmine finala, Miami
Nedjelja, 12. srpnja, 03:00 – pobjednici sedmog i osmog susreta osmine finala, Kansas City
Polufinale
Utorak, 14. srpnja, 21:00 – prvo polufinale, Dallas
Srijeda, 15. srpnja, 21:00 – drugo polufinale, Atlanta
Utakmica za treće mjesto
Subota, 18. srpnja, 23:00 – utakmica za treće mjesto, Miami
Finale
Nedjelja, 19. srpnja, 21:00 – finale, New York/New Jersey