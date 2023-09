Snažan otpor Ajdukovića, Nizozemska ipak povela

Duje Ajduković (ATP - 206.) nije uspio doći do pobjede u svom debitantskom meču za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju, ali je uz odličnu igru u drugom setu gotovo odveo 68. tenisača svijeta Botica van de Zandschulpa do 'tie-breaka' trećeg seta, no Nizozemac je na kraju slavio sa 6-3, 3-6, 7-5.

Prava je šteta što je Duje Ajduković u četvrtom gemu izgubio servis nakon što je imao 30-0, jer je do kraja seta na početnom udarcu izgubio još samo dva poena, a bio je prilično ravnopravan suparnik Boticu van de Zandschulpu koji je iskusno zadržao stečenu prednost.

Kad je hrvatski 22-godišnji debitant u Davis Cupu izgubio servis i na početku drugog seta, činilo se da će Nizozemac lako doći do pobjede. No, Ajduković je već u sljedećem gemu došao do prve prilike za 'break' i vratio izgubljeno. Ajduković je u sljedećim gemovima na servisu bio uvjerljiv, a u osmom gemu je dočekao svoju novu priliku za 'break' nakon što je Nizozemac imao 40-15. Van de Zandschulp se odlučio za napad, a Duje sjajnom bekend paralelom iz trka pogodio kut terena za 5-3. Za svoj prvi osvojeni set u Davis Cupu u sljedećem je gemu ostavio suparnika bez poena.

U prvom gemu odlučujuće dionice Ajduković je došao do tri povezane prilike za 'break' (0-40), ali je Van de Zandschulp odgovorio nizom koji je započeo asom pa nadovezao još nekoliko 'winnera' i poveo 1-0. U sljedećem gemu su se našli u obrnutim ulogama. Nizozemac je došao do 0-40, ali se Ajduković uspio izvući s tri uzastopna poena. Nažalost, van de Zandschulp je povezao dva odlična bekenda koji su mu donijeli 'break' za 2-0.