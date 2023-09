Slovencu Mohoriču četvrta etapa, Amerikanac Sheffield preuzeo vodstvo

Atraktivnim ciljem u Labinu kojem prethodi 400-metarska uzbrdica po kaldrmi ukupni pobjendik prošlogodišnjeg CRO Racea uspio je spasiti svoju ovogodišnju utrku etapnim slavjem i potvrditi kako je u Hrvatsku stigao u dobroj formi te kako ga je samo nezgoda pred ciljem u Sinju spriječila u tome da ponovno kandidira za ukupnu pobjedu.

'Htjeli smo pokazati svoju posvećenost i odlučnost etapnom pobjedom. Momčad me je bez problema dovukla do podnožja posljednjeg uspona i onda sam znao da kad dobijem otvoreni prostor ispred sebe za završni sprint mogu do pobjede', rekao je Mohorič nakon etapne pobjede.

Mladi Amerikanac Sheffield bio je neposredno iza Mohoriča, dok je treće mjesto zauzeo Venezuelanac Orluis Alberto Aular (Caja Rural-Seguros RGA) s dva metra zaostatka. U ukupnom redoslijedu dva dana prije kraja utrke Sheffield sada ima sekundu bolje vrijeme od drugog Aulara, dok treće mjesto drži Britanac Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) s četiri sekunde zaostatka za momčadskim kolegom.

Sheffield je ujedno i novi vodeći u redoslijedu za bijelu majicu za najboljeg mladog vozača, vodeći u ukupnom redoslijedu do ove etape Danac Tobias Andresen (DSM-firmenich) ostao je vodeći u redoslijedu za plavu majicu namijenjenu najboljem sprinteru, dok je zelenu majicu za najboljeg penjača reuzeo Norvežanin Jonas Abrahamsen (Uno-X).

Po strartu iz Krka formirao se bijeg od trojice vozača kojega je inicirao Talijan Mirco Maestri (Eolo-Kometa), a pridružili su mu se Norvežanin Jonas Abrahamsen (Uno-X) i Čeh Michal Schuran (ATT Investments). Njih trojica su uspjeli stvoriti maksimalnu prednost od 3:20 minuta ispred pelotona, a 'pokupio' je i sve bonifikacije na prolaznim ciljevima u Malinskoj i Viškovu. U oba je navrata prvi prolaznim ciljem prošao Maestri ispred Abrahamsena i Schurana.