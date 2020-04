Slavko Goluža jedna je od naših najtrofejnijih osoba iz sporta, kao rukometaš, pa kasnije kao izbornik i trener naosvajao se trofeja i medalja, a i dan danas razmišlja o povratku na klupu Hrvatske

Nekadašnji razarač s vanjskih pozicija u karijeri je stigao čak do tri olimpijske kolajne, dva zlata kao igrač te do bronce kao izbornik, bio je i svjetski prvak... Ukupno je ulovio 11 medalja s velikih natjecanja (OI, SP, EP) od toga pet kao pomoćnik ili glavni izbornik. U razgovoru za službenu stranicu Hrvatskog rukometnog saveza govorio je o svojim ambicijama, poslu u slovačkom Tatranu, nastavku sezone u Europi...

Naš stručnjak ostao je bez sigurnog trofeja ove sezone u Slovačkoj, ali ne svojom krivicom? 'Nažalost da. Naime, dan nakon uzvratnog susreta s PPD Zagrebom u SEHA – Gazprom ligi i našeg ispadanja iz toga natjecanja, momčad je otišla u karantenu, spremajući se za nastavak prvenstva. Ali samo dva dana nakon toga u Slovačkoj je proglašena nacionalna karantena vezana uz korona virus i mi smo morali prekinuti treninge, odnosno otići u izolaciju. Potkraj ožujka donesena je pak odluka da se prvenstvo prekida, i za ovu sezonu neće biti prvaka, ispadanja ili ulaska u Prvu ligu. Nas je to dakako najviše pogodilo jer smo imali otvoren put do naslova, s obzirom na bodovnu prednost i susret manje, a vjerujem da bi osvojili i Kup da se on održao, jer smo realno najbolja momčad u toj zemlji.'

Kako gleda na najavu EHF-a da se igra cijelo ljeto, pa Final 4 Lige prvaka na kraju kolovoza? 'Najprije, nisam siguran da će se u lipnju moći igrati. Daj Bože da bude tako. E sad, znam da mnogi nisu sretni s takvim rješenjem. Vjerujem da EHF tu odluku ili preporuku nije donio napamet, već nakon razgovora s vodećim Savezima i klubovima. Za mnoge će to biti jako naporno. Ali budimo realni, sada imaju gotovo dva mjeseca predaha, da se sasvim oporave, zaliječe ozljede, i siguran sam da će dobiti dva do tri tjedna za pripreme, pa tek onda nastaviti sezonu. Bez toga ne bi imalo smisla igrati, jer će to uništiti igrače. Nemojmo zaboraviti, da bi se nova sezona Lige prvaka trebala nastaviti već u rujnu, pa je u siječnju Svjetsko prvenstvo u Egiptu, pa Olimpijske kvalifikacije (pitanje je kada, po meni je bolje u jesen ove godine, nego proljeće sljedeće), pa onda Olimpijske igre', govorio je Goluža te dodao: