Skomina o najbizarnijem isključenju sezone: Puno veći problem je što...

Dajčer je, mislili smo, dobio opomenu, ali je na šok i nevjericu igrača Istre i komentatora MAXSporta karton dobio Lončar i pošto mu je to bio drugi, morao je izaći iz igre. Čak ni Melnjak u prvom trenutku nije shvatio da igrač Istre ima otprije karton, ali onda ga je na čuđenje svih morao isključiti.

'Kod prvog je jasno. Pustio je prednost, pa mu je dao žuti zbog gaženja. Kod drugog je po uputama žuti bio ispravan, ali treba shvatiti duh igre. Treba znati menadžerirati. Treba biti principijelan, naravno, ali... Sjetimo se Eura i onih naputaka da samo kapetani smiju prigovarati. To je trajalo svega par utakmica. Jednostavno, nemamo takve suce koji mogu biti tako konzistentni. Sudac je očito zaboravio da je Lončaru dao karton već. Ponavljam, tehnički je sve ispravno, ali trebao je to puno bolje odraditi, razgovarati s igračem, menadžerirati, pa kad budemo svi konzistentni, onda neka bude i on', rekao je Skomina.