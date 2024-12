Sjajni Napoli preokretom zadržao korak za Atalantom na vrhu Serie A

Udinese je poveo u 22. minuti golom Floriana Thauvina, kojem je Alex Meret obranio penal, ali se Francuzu lopta vratila u noge pa je bio precizan iz odbijanca.

Domaćini su vodili do 50. minute kad je McTominay proigrao Lukakua, a on se sjurio kroz obranu i pogodio za 1:1. Napoli je nakon toga počeo jako pritiskati i do preokreta je stigao u 76. minuti kad je Giannetti nesretno skrenuo udarac Davida Neresa u vlastiti gol. Pobjedu gostiju je nakon odlične kontre u 81. minuti potvrdio Anguissa.

Napoli je ovom pobjedom zadržao dva boda zaostatka za vodećom Atalantom, koja je ranije pobijedila Cagliari u gostima 1:0 i došla do nevjerojatne desete prvenstvene pobjede u nizu. Četvrto mjesto dijele Inter i Fiorentina, koji za Atalantom zaostaju šest bodova, ali imaju i dvije utakmice manje.