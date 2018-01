Sjajni Agüero u samo dvije minute 'okrenuo' Burnley, Chelsea mora na 'popravni'

Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u 4. kolo FA Kupa 4:1 domaćom pobjedom protiv Burnleya u jedinom subotnjem okršaju dvaju prvoligaša, dok je Chelsea odigrao 0:0 u gostima kod drugoligaša Norwich Cityja te će morati igrati novi susret na svom Stamford Bridgeu...

U Manchesteru su gosti iz Burnleya poveli preko Ashleyja Barnesa (25) i tu prednost uspjeli sačuvati sve do kraja prvog poluvremena. No, u nastavku je Sergio Agüero (56, 58) u razmaku od samo dvije minute preokrenuo rezultat u korist Cityja, a do kraja utakmice su Leroy Sane (71) i Bernardo Silva (82) potvrdili prolazak dalje.