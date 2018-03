Sjajan uspjeh naše tenisačice, plasirala se u četvrtfinale Indian Wellsa i ostvarila renking karijere

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u četvrtfinale velikog WTA turnira u Indian Wellsu svladavši u osmini finala 54. igračicu svijeta Čehinju Marketu Vondrousovu 6:3, 7:6 (4)...

Dućanka je sjajno odigrala prvi set u kojoj je 18-godišnjoj Čehinji uzela servis u prvom i devetom gemu. U drugom je Martić povela 2-0, no tada počinju problemi jer je odmah izgubila svoj servis. Petra ipak pronalazi svoju igru i dolazi do prednosti od 5-3, no ni to nije bilo dovoljno jer Čehinja dobiva tri gema zaredom i vodi s 6-5.

Martić, 51. igračica na WTA listi, vraća "break", da bi kod 3-3 u "tie-breaku" Čehinji sviran prijestup kod servisa što je Vondrousovu jako iznerviralo i pomoglo Petri da uđe među osam najboljih i ubilježi drugu pobjedu protiv Čehinje u isto toliko međusobnih dvoboja.

U četvrtfinalu Martić ide na prvu nositeljicu Rumunjku Simonu Halep koja je s 7-5, 6-1 dobila Kineskinju Qiang Wang.