'Sinjski dijamant' Ante Vukušić igra sezonu karijere: Žao mi je kada gledam da se Hajduk brani, uvijek ista priča

U susjednoj Sloveniji u nedjelju je igran najveći derbi, između ljubljanske Olimpije i Maribora, a pobjedu 1:0 'zmajčekima', koji su ljutom rivalu sada pobjegli za četiri boda, donio je Ante Vukušić

No, s dva poraza su došli u situaciju da im je Maribor stigao na bod. U međuvremenu su promijenili i trenera. Umjesto Safeta Hadžića na klupu je stigao bivši trener Osijeka Dino Skender .

'Sretan sam zbog svih u klubu što smo pobijedili kao ekipa, iznijeli tešku pobjedu. Drago mi je i zbog gola, nastavljam bitku za prvog strijelca lige. Najbitnije je da smo se opet malo odmakli. Imamo šest kola do kraja, dosta smo već puta kiksali, nadam se da ćemo završnicu odraditi kako treba', rekao je Vukušić za Dalmatinski portal , čija je momčad uoči nastavka sezone nakon koronavirusa imala pet bodova više od Celja i Aluminija, te sedam od najvećeg rivala Maribora.

'Brzo se otopila prednost, i u Mariboru su se čudili tome. Izgubili smo od Celja i Brava. To nam je bila velika opaska i situacija nije bila laka. Dobili smo novog trenera, novu energiju i izašli iz sivila. Vratili smo se na najbolji mogući način s dvije pobjede. Protiv Domžala smo bili nagrađeni za veliku borbenost i zabili smo u 90. minuti. Idemo do kraja, bit će teško. Teško je igrati sa svima, svi se napale i žele nas pobijediti'.

Ante Vukušić, dakle, uživa u Sloveniji, a kažu mnogi, da i igra najbolji nogomet u karijeri.

Sigurno bi takav itekako dobrodošao Hajduku, pa su ga novinari Dalmatinskog portala pitali i prati li igre 'bilih'.

'Gledao sam utakmicu s Varaždinom i drugo poluvrijeme s Lokomotivom. Uvijek ista priča. Puno očekivanja prije sezone, obećanja i na kraju se dođe na isto. Boriš se za drugo mjesto. Bit će baš borba do kraja. Žao mi je kada gledam da se Hajduk brani i ne prijeđe centar u drugom poluvremenu protiv Lokomotive. Pogotovo danas kada se igrači masno plaćaju. Kako je rekao Mijo Caktaš, 'trebali bi se zapitati'. Vjerojatno neki nisu ni svjesni koji grb nose, pogotovo stranci, lijep im je život u Splitu. Nadam se da će ljudi u klubu to shvatiti i dati priliku mladim igračima. Svake sezone dolaze po tri-četiri stranca, na kraju ih se rješavaju. Nije mi jasno kako to ne mogu shvatiti i kako mogu raditi na taj način. Na kraju klubu najviše prihoda donesu igrači ponikli u Hajdukovoj školi. Jedini izuzetak od svih stranaca je Ohandza'.

Može li Olimpija proslaviti naslov, a Hajduk završiti kao drugi?

'Daj Bože, bit će borba i nama i njima', zaključio je Vukušić.

