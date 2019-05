Sevilla otpustila trenera, a to u veliki problem dovodi i hrvatskog reprezentativca Marka Roga

Španjolski nogometni stručnjak Joaquin Caparros (63) od srijede više nije trener španjolskog prvoligaša Seville čime je neizvjestan ostanak hrvatskog reprezentativca Marka Roga na Ramon Sanchez Pizjuanu.

On je bio sportski direktor, a u ožujku je prešao na poziciju trenera nakon što je otkaz dobio Pablo Machín. Caparros ima ugovor do 30. lipnja no on neće biti produžen nakon što Sevilla nije ostvarila glavni cilj - nastup u Ligi prvaka.

Klub s juga Španjolske završio je sezonu na šestom mjestu pa će iduće sezone nastupiti u Europskoj ligi. Zasad je nepoznato kakvu će funkciju obavljati Caparros i tko bi ga mogao zamijeniti.

U međuvremenu se na mjesto sportskog direktora iz Rome vratio Ramón Rodríguez Verdejo poznat kao Monchi u čijem je mandatu Sevilla osvajala Europsku ligu od 2014. do 2016. godine. Ove sezone je ispala u osmini finala od praške Slavije.