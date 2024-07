Senzacionalne Brazilke školovale Španjolke, poražene i Njemice

Papirnati favorit prije same utakmice bila je Španjolska, no od početka do kraja dominirale su Brazilke. Na poluvremenu su imale pet golova prednosti, a na kraju su slavile i dvoznamenkastom prednošću. Španjolske rukometašice imaju jednu medalju u povijesti OI-a, bile su brončane 2012. godine u Londonu.

Brazil su do uvjerljive pobjede vodile De Paula i Matieli sa po šest pogodaka, dok je s pet golova Lopez bila najraspoloženija kod Španjolki.

U toj skupini B još je Nizozemska u prvom kolu nadigrala Angolu s 34-31 uz po osam golova Malestien i Polman.

U skupini A je Južna Koreja bila bolja od Njemačke s 23-22 uz odlične predstave Eun Hee Ryu i Kyungmin Kang koje su postigle po šest golova.