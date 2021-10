[FOTO] Senzacionalna Cibona nadoknadila veliki zaostatak i u produžetku slomila fantastičnu Megu, briljirali Reuvers i Vildoza!

U susretu drugog kola regionalne košarkaške ABA lige Cibona je u KC Dražen Petrović nakon produžetka pobijedila Megu Basket sa 89:84 upisavši i drugu pobjedu sezone

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj su obje momčadi mogle do pobjede u regularnom dijelu, no Amar Gegić je 12 sekundi prije kraja pri rezultatu 78:78 promašio šut za vodstvo Cibone, dok je za goste dvije sekunde prije kraja promašio tricu za pobjedu Dayshon Smith.