Senzacija tjedna! Pogledajte kako je momčad koja košta koliko i Vukovar šokirala Perišića i prvake

31.08.2025 u 05:40

Ivan Perišić
Ivan Perišić Izvor: Profimedia / Autor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia
U Nizozemskoj se dogodio rezultat koji nitko nije očekivao.

Četvrto kolo Eredivisie donijelo je senzaciju kakvu nitko nije očekivao – novopečeni prvoligaš Telstar slavio je na gostovanju kod aktualnog prvaka PSV-a u Eindhovenu 2:0.

Domaćin je tijekom cijelog susreta dominirao, uputio čak 23 udarca prema golu, ali mreža je ostala netaknuta. Jednu od najboljih prilika imao je i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, no njegov snažan volej ljevicom u 54. minuti zaustavio je vratar gostiju Ronald Koeman mlađi. Golove pogledajte na OVOM videu.

Koliki je ovo šok najbolje pokazuje usporedba vrijednosti momčadi – prema Transfermarktu, cijeli sastav Telstara procijenjen je na oko šest milijuna eura, gotovo jednako kao i hrvatski prvoligaš Vukovar 1991. PSV, s druge strane, vrijedi čak 244 milijuna eura.

