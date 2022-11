S Robertom Lewandowskim dijeli sobu, a sada se prilično ružno htio našaliti na njegov račun?!

Poljski reprezentativac i napadač Barcelone, 34-godišnji Robert Lewandowski, s 13 golova, od čega niti jedan s 11 metara, trenutno je vodeći strijelac španjolske LaLige. I to uvjerljivo vodeći. Dakle, očito ima znanje i klasu

Lewandowski i u Barceloni dokazuje klasu, te je prvi strijelac katalonskog kluba. No, na njegovu, ali i žalost Barceloninih igrača, klub nije uspio izboriti ulazak u osminu finala Lige prvaka, već će se morati utješiti Europskom ligom.

A taj neuspjeh kluba komentirao je i Grzegorz Krychowiak, također poljski reprezentativac, dvije godine mlađi od Lewandowskog, koji trenutno igra u klubu Al Shabab iz Saudijske Arabije.

Naime, prema pisanju poljskih medija, Krychowiak, koji je najbolji prijatelj s Lewandowskim te s kojim dijeli sobu na reprezentativnim akcijama, gostovao je u podcastu 'Wojewódzki-Kędzierski' gdje je pričao o svojoj karijeri i reprezentaciji, spomenuo je i Barceloninog napadača.

Kuba Wojewódzki je pitao bivšeg igrača PSG-a kako komentira ispadanje Barcelone iz Lige prvaka i činjenicu da Lewandowski nije briljirao u tom natjecanju, kao što to radi u La Ligi, a on je dao odgovor koji je sve iznenadio.

'Zato što on zna zabijati golove samo protiv slabijih momčadi', rekao je Krychowiak što je iznenadilo voditelja podcasta, a on je to pokušao odmah okrenuti na šalu.

'Šalim se, naravno', dodao je Krychowiak, ali je potom Wojewódzki uzvratio: 'Pa, baš i ne bih rekao jer sam vidio na tvom licu koliko si bio ozbiljan kada si to rekao'.

Poljski mediji bruje o toj izjavi Krychowiaka i smatraju da je došla u potpuno krivom trenutku pred okupljanje reprezentacije za Mundijal. Postavlja se pitanje hoće li mu Lewandowski zamjeriti, odnosno hoće li se narušiti njihov odnos.

Podsjetimo, Poljska je u skupini C s Argentinom, Meksikom i Saudijskom Arabijom. Prvu utakmicu igraju 22. studenog protiv Meksika.