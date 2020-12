Rusima prijeti izbacivanje sa SP-a u Kataru, ali oni su orijentirani samo na 'Vatrene'; njihov izbornik otkrio da sprema veliku osvetu

Ruski izbornik Stanislav Čerčesov komentirao je kvalifikacijsku skupinu za SP u Kataru i najavio osvetu Hrvatima koji su ih izbacili sa SP-a kojem su oni bili domaćin

Ruski je izbornik Hrvatsku priželjkivao i u kvalifikacijama za Euro 2020. i to zato da se 'Vatrenima' osveti za poraz u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem je Hrvatska na kraju uzela srebrnu medalju.

Ruski mediji su uglavnom zadovoljni ždrijebom i smatraju da moraju biti barem drugi. Ističu kako su sretni što nema reprezentacija kao što su Njemačka i Engleska, a najveća briga bi im zapravo moglo biti potencijalno izbacivanje s prvenstva.



Svjetska antidoniška agencija WADA ratuje s ruskim sportašima i vlastima zbog konstantnog korištenja dopinga u raznim sportovima i prijeti Rusima izbacivanjem iz natjecanja. Njihov je spor na Sportskom arbitražnom sudu u Lausanni, ali Ruse to uopće ne zabrinjava jer vjeruju kako je FIFA naklonjenija njima nego WADA-i i da nema šanse da će ih izbaciti sa Svjetskog prvenstva ako se tamo plasiraju.



Kvalifikacije se igraju od ožujka do studenoga 2021. godine, a play-off je na rasporedu od 24. do 29. ožujka 2022. Svjetsko prvenstvo će se održati od 21. studenog do 18. prosinca 2022. u pet katarskih gradova.