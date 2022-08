Rukometaši Zagreba na dramatičan način izborili Final Four regionalne lige; pobjednički gol došao je šest sekundi prije isteka vremena

Rukometaši PPD Zagreba izborili su plasman na završnom turniru regionalne SEHA lige, koji će se igrati u Zadru od 2. do 4. rujna, dramatičnom 24:23 (16:12) pobjedom protiv Vojvodine u Novom Sadu u četvrfinalu

Pobjednički pogodak postigao je Zvonimir Srna šest sekundi prije isteka vremena, a potom je još i Luka Lovre Klarica uspio blokirati pokušaj domaćih da sa sredine igrališta pogode prazan gol za poravnanje.

Hrvatski je prvak kontrolirao rezultat gotovo čitavim tijekom susreta, već je sredinom prvog poluvremena poveo sa 9-5 te držao četiri do pet pogodaka prednosti do odlaska na odmor. No, lošim ulaskom u nastavak PPD Zagreb je dopustio Vojvodini povratak u susret pa je 15 minuta prije kraja došlo do poravnanja na 19-19. Imali su domaći i napad za vodstvo, ali zagrebaši su pogocima iskusnih Čupića i Dibirova iz protunapada poveli sa 21-19.