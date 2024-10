Rukometaši Sesveta debitirali u Europskoj ligi i doživjeli poraz od čak 17 razlike

Sredinom poluvremena, Flensburg je stigao i do velikih +5, ali se Sesvete nisu predavale. Do kraja prvih 30 minuta su uspjeli smanjiti na -3 i doći do napada za -2. Na kraju to nisu realizirali te se na predah otišlo s 21:17 za domaćine.

U drugom dijelu kvaliteta domaćina je sve više dolazila do izražaja te je razlika postepeno rasla sve dok se nije zaustavila na 17.

Najbolji u redovima Sesveta bili su Davor Gavrić i Patrik Hršak s pet golova. Treba spomenuti i golmana Filipa Perića, koji je skupio osam obrana. August Baskar Pedersen predvodio je Flensburg s deset zabijenih golova.

Unatoč porazu, ne treba previše očajavati. Za većinu naših igrača ovo je bila najveća utakmica u njihovoj karijeri te smo stavili Sesvete na rukometnu kartu Europe.

Prolaz će tražiti u preostalih pet kola, a poglavito u utakmicama protiv Tatabanye i Karvine.

Sesvete u 2. kolu, 15. listopada, dočekuju baš mađarsku Tatabanyu.