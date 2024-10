Roko Šimić o izgledima Modrih u Salzburgu i Sučićevoj iskrenosti, a otkrio nam je i tko 'plače' za Dinamom

Sučić je potpisao za Real Sociedad, a Šimić za Cardiff, no odmah je otišao na posudbu u belgijski Kortrijk. Do tada su bili dio RB-a Salzburg, kluba koji je od sezone 2013./14. do 2022./23. držao primat u austrijskoj Bundesligi. Prošle sezone pak ostao je odmah iza Sturma iz Graza.

Dakle klub iz Mozartovog grada ipak više nema takvu 'bikovsku' snagu zbog koje bi Dinamo trebao strahovati. No nema ni naših igrača, ali zato je Roko Šimić, sin proslavljenog hrvatskog reprezentativca Darija Šimića, koji je nekoliko slobodnih dana iskoristio za posjet Zagrebu, gdje smo ga i 'ulovili', itekako upućen u zbivanja u klubu. Ali i mogućnosti Luke Sučića, koji je oduševio u dresu Real Sociedada i Hrvatske.

'Luka (op.a. Sučić) možda tek sada u Real Sociedadu pokazuje sav onaj raskošni talent koji ima. Vidio sam dok smo igrali u Austriji da je ekstra talent, da je igrač koji je plemenit, poseban... Takvih igrača nema puno, nema ih ni s takvom tehnikom i pregledom igre. I mislim da mu je trebala baš ova Španjolska, da sve to što 'čuva' u sebi izađe na površinu', rekao je na početku razgovora za tportal 21-godišnji Šimić.

Poznajete ga jako dobro, pa možete procijeniti može li se nositi s tim pritiskom, jer evo već sada u Španjolskoj neki ga mediji sele u madridski Real umjesto imenjaka mu Modrića?

'Vjerujem da hoće. Poznajući Luku, on je miran dečko, stabilan, posvećen nogometu, fokusiran na teren.'

Koliko je vama bilo lakše igrati kada ste imali takvog igrača pokraj sebe, koji vas je 'hranio' loptama?

'Mi napadači živimo od suigrača, uvijek nam je važno da momčad igra ofenzivan nogomet, da ima što više igrača koji mogu kreirati prilike, koji nas dovode u izgledne situacije. Luka je sigurno jedan od igrača koje želiš imati uz sebe.'

Izjavom da će navijati za Dinamo protiv RB Salzburga 'kupio' je i dinamovce?

'Nikad nismo previše razgovarali o toj temi, odnosno o tome za koga navija u Hrvatskoj. No ako je tako rekao, a što je i potvrdio, uopće ne sumnjam u njegovu iskrenost.'

Nešto kasnije ušli ste u sezonu, jer mijenjali ste klub, pa otišli i na posudbu. No skupili ste već solidnu minutažu u dresu Kortrijka. U tri nastupa 127 minuta.

'Još se privikavam. Nikad nije lako promijeniti klub, promijeniti sredinu. Bilo je to jako stresno razdoblje. U Salzburgu sam bio skoro do samog kraja prijelaznog roka. Na kraju sam uspio promijeniti klub, ali onda mi se dogodila i lakša ozljeda. Igrač mi je baš 'ušao' u zglob, što me dodatno usporilo. No vraćam se. Dobro se osjećam, a to je najvažnije.'

Dinamo je moj klub, Zagreb je moj grad...

Prije nego ste otišli u Cardiff bilo je napisa da biste se mogli vratiti u Dinamo. Koliko je bilo istine u tome?

'Koliko znam, moje menadžer bio je u kontaktu s ljudima iz Dinama. Ali, najiskrenije, nisam se htio opterećivati kako će se stvar rasplesti, već sam to ostavio njemu na brigu. Dinamo je moj klub, Zagreb je moj grad, u kojem živim, u kojem sam proveo mladost. Naravno, Dinamo je i velik klub, odličan za razvoj mladih igrača, igra se ofenzivno, igraju se velike europske utakmice. I kao takav uvijek mi je Dinamo visoko na listi prioriteta. To se sada nije dogodilo, ali ne znači da neće u budućnosti. A što bih ja zapravo i htio da se dogodi.'

Nego, u Kortrijku ste suigrač Japancu Takuru Kaneku, koji je u kratkom periodu postao ljubimac Bad Blue Boysa. Govori li vam što o Zagrebu?

'Kaneko je strašno simpatičan dečko, dosta se družimo. Trenutno odlično igra i mislim da spada u najbolje driblere belgijske lige. Prema svemu što mi kaže, zapravo mu je žao što je otišao iz Dinama, bilo mu je lijepo i u momčadi, zavolio je Zagreb, tako da s nekom sjetom govori o toj prošloj sezoni.'

Dinamo sljedećeg tjedna dolazi Red Bullu u Salzburg. Međutim dojam je da ova sadašnja momčad i ona prošlosezonska ipak nisu iste, a što se vidi i po rezultatima jer Salzburg je u ligi tek na petom mjestu dok u Ligi prvaka ima 'nulu' na bodovnom kontu.

'U odnosu na prošlu godinu, momčad se zbilja prilično promijenila. Prošle godine smo igrali Ligu prvaka, imali smo tešku skupinu s Interom, Real Sociedadom i Benficom te smo bili 'živi' do samog kraja za prolazak skupine. Otišlo je nekoliko standardnih igrača, a to se odmah osjeća na igri RB-a i što je evidentno vidljivo na posljednjim rezultatima. Promijenio se sustav igre, nisu uspjeli nadomjestiti igrače koji su otišli.'

'Tata mi je rekao kako su ih dočekali u Hercegovini'

Znači li to da se Dinamo ima čemu nadati? Posebice ako vidimo da je momčad pod vodstvom Nenada Bjelice živnula i oporavila se od onog strašnog poraza kod Bayerna.

'S obzirom na to kako je Dinamo igrao protiv Monaca, a igrao je odlično, i ako bude igrao tako, jasno da se ima čemu nadati. I Red Bull ima iskustvo, odličan ambijent, odlične navijače, pa ima i kvalitetnih igrača. Ali mislim da je Dinamo u ovom trenutku bliži pozitivnom rezultatu, odnosno pobjedi, iako bi i remi bio odličan, jer ipak je riječ o gostovanju. No nikako ne treba otpisivati Red Bull.'

Imate li namjeru doći na utakmicu?

'Volio bih doći, ali imam klupske obaveze. No siguran sam da će tata doći umjesto mene, jer prenio mi je kako su lijepo dočekani u Mostaru, u Hercegovini, na Plavoj noći. I očito je sva ta energija oko Dinama sada strašno pozitivna. Vjerujem da će se ona prenijeti i na momčad', završio je Šimić, a baš po takvu dozu energije došao je u Zagreb, svojoj obitelji, ali i među prijatelje.

I neka mu je sa srećom u Belgiji.