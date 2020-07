Roger Federer već mjesecima nije ozbiljno trenirao, a sada je iskreno progovorio i o mirovini: 'Po prvi put u 20 godina nije bilo stresa...'

Švicarski teniski as Roger Federer izjavio je da još ne razmišlja o odlasku u mirovinu i da još uvijek uživa igrajući, a da mu je jedan od ciljeva konkurirati za zlatno odličje na olimpijskom turniru u Tokiju

Mnogi su pomislili da će se Federeru takav život toliko svidjeti da bi mogao donijeti odluku o odlasku u igračku mirovinu. No, to se nije dogodilo.

'Znam da sam bliže kraju nego početku karijere. Ne znam što će se dogoditi u sljedeće dvije godine. Zato planiram godinu za godinom. Činim to s Mirkom, uzimam u obzir obitelj, karijeru i moje zdravlje. U ovom trenutku još uvijek uživam igrajući i vjerujem da ću moći spoznati kad će se stroj prestati okretati, kad će mi početi ponestajati daha.'

Zato iz godine u godinu postaje sve važnija uloga Federerovog dugogodišnjeg kondicijskog trenera Pierrea Paganinija, koji ga je već počeo pripremati za novu sezonu, ali ne prije nego što je od Federera čuo da to doista želi.

'Pitao me želim li prolaziti sve one tjedne fizičkih treninga na što sam mu potvrdno odgovorio. Na to mi je rekao da će biti jako dugačko razdoblje, a ja sam mu odgovorio da mi je to jasno, ali da još uvijek to želim. Još uvijek imam cilj pred sobom: želim još barem jednu godinu biti protagonist na Touru.'

Mnogi su mišljenja kako je jedan od razloga za ovakvu Federerovu odlučnost nastup na odgođenim Olimpijskim igrama u Tokiju i još jedan njegov pokušaj osvajanja pojedinačne zlatne medalje, do koje nije stigao na dosadašnja četiri olimpijska turnira na kojima je nastupio. Švicarac koji će za nešto manje od dva tjedna proslaviti 39. rođendan ne skriva tu ambiciju.

'Olimpijska medalja je cilj. Da nije tako, ne bih ni sudjelovao. Sve je moguće. Mogu je osvojiti u pojedinačnoj konkurenciji, u muškim ili mješovitim parovima. Mislim da ima šansu pobijediti u singlu. Za mene je sada teško boriti se za 'broj 1' kroz cijelu sezonu, ali na jednom turniru je sve moguće.+

Federer je ponudio i svoju viziju povratka tenisa na svjetsku sportsku scenu, iako on neće biti dio te priče u ovoj godini.

'Ako će se tenis vratiti, onda će to biti na US Openu. Tamo ćemo shvatiti što se sve može dogoditi. Razgovarao sam s organizatorima i rekli su mi da će konačnu odluku donijeti sredinom kolovoza. Bit će zanimljivo.'

Na US Openu još neće biti gledatelja, ali na Roland Garrosu planiraju popuniti polovicu mjesta na tribinama.

'To je nevjerojatno, ali i pozitivno. Što se tenisa tiče, već tjednima i mjesecima živimo u neizvjesnosti. Nadam se da će se u dogledno vrijeme sve vratiti na staro', poručio je Federer.